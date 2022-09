Heimatcheck in Jena: Von Faultieren, wenig Parkplätzen und fehlenden Ärzten

Jena/Saale-Holzland. Unsere Leser in Jena beklagen fehlende Umgehungsstraßen, Einkaufsmöglichkeiten und die Überalterung mancher Städte

Was macht Ihren Wohnort aus, was mögen Sie besonders und was könnte besser sein? Mit dem „Heimatcheck“ wollen wir Thüringer Regionen bewerten und vergleichen.

Seit mehreren Wochen bereits füllen Leser Fragebögen aus, in denen sie ihrer Heimat ein Zeugnis ausstellen. Das erfolgt anonym: Vergeben werden Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) für das Lebensumfeld. Außerdem können der Redaktion Hinweise zu Themen gegeben werden, die wir aufgreifen sollten. Auch in Jena und dem Landkreis gibt es konkrete Hinweise. „Isserstedt braucht eine Umgehungsstraße, dafür gibt es keine Bereitschaft der Politik. Die Millionen werden für Sinnloseres rausgeschmissen“, ist in einem Beitrag zu lesen. Weitere Beispiele, schlaglichtartig zusammengestellt:

Im Wohngebiet in Jena-Nord fehlten eine Schwimmhalle und sichere Radwege in die Innenstadt. Es fehle ein Bäcker oberhalb der Dornburger Straße.

In Jena-West werden eine Reihe von Ärgernissen benannt. „Katastrophale Parkplatzsituation, schlechte, zum Teil ungepflasterte Bürgersteige, tagelang herumstehende Elektroroller („Faultiere“) im öffentlichen Bereich. Und Einkaufsmöglichkeiten sind nur im unteren Wohnviertel vorhanden.“ Ein weiterer Teilnehmer fordert: Besonders „öffentlichkeitswirksame“ Kommunalpolitiker etwas bremsen.

„Jena-Süd ist leider nicht mehr familienfreundlich, es gibt kaum städtische Angebote, die Auswahl an Läden ist viel zu gering.

Den Menschen in Zwätzen sei schon vor Jahren eine Verlegung der B88 versprochen worden. „Diese würde auch heute noch total Sinn machen, immer mehr Menschen ziehen nach Zwätzen. Die Straßen wachsen aber nicht mit, eine Verlegung und Verlängerung der Wiesenstraße wäre extrem wichtig! Darüber hinaus würden sich mit diesem realisierten Projekt auch positive Effekte für den Fahrradverkehr in der Naumburger Straße ergeben. Eine Verlängerung der Tram macht auch nur dann Sinn, wenn die B88 über die Wiesenstraße läuft.“

In Dorndorf-Steudnitz klagt man: „Spielplätze veraltet, teilweise katastrophaler Zustand der Gehwege an der B88.“

Mangelnde Einkaufsmöglichkeiten und ein Arzt fehlten in Dornburg.

In Rothenstein wird beklagt: Der Gemeinde fehlt ein Gemeindehaus.

Das Freizeitangebot in Kahla muss verbessert werden. Ansonsten werde ganz Kahla irgendwann zu einem Senioren-Zentrum. Auch eine Eisdiele wäre mal wieder ganz schön.

