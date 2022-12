Heimatcheck Jena: Lobeda-West hat ein Müllproblem

Jena. Winzerla und Neulobeda erhielten in Jena die schlechtesten Noten in der Kategorie Sauberkeit. Leser kritisieren wilde Müllhalden, die schneller entstehen, als dass sie beseitigt werden können.

Durchgelegene Matratzen, ein Kühlschrank und alte Schränke: Derzeit türmt sich der Sperrmüll vor dem Eingang der Biswangerstraße 8 in Lobeda-West. Eine Anwohnerin schätzte bereits am vergangenen Freitag, dass der Müll dort seit einer Woche liege. Am Dienstagmorgen ist die wilde Halde noch immer da, und mehr Unrat ist dazu gekommen. „Ich habe Angst, dass es über Weihnachten liegen bleibt und es noch mehr wird“, merkt die Frau an, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Beim großen Heimatcheck unserer Zeitung haben Leser die Sauberkeit in Jena insgesamt mit 2,4 bewertet. In der Region Osten und Norden ist es am saubersten (2,1). Auf dem zweiten Patz folgt der Bereich Kernstadt mit einer Wertung von 2,3, und unsere Leser aus der Region Bergdörfer und Süden vergaben eine 2,5. Die schlechtesten Bewertungen kamen aus Winzerla sowie Neulobeda (2,9).

Erneut hinterließen die Teilnehmer der Umfrage zahlreiche Anmerkungen und Kritiken. Alles in allem zeichnet sich hierbei auch die ermittelte Bewertung ab. Insbesondere aus Neulobeda äußern Leser vermehrt den Wunsch nach mehr Sauberkeit und weniger Müll in den Straßen. „Das wilde Ablegen von Müll und Möbelteilen bekommt die Stadt nicht in den Griff“, schreibt ein Leser. Ein weiterer merkt an, dass dies bereits seit ein paar Jahren regelmäßig vorkommt.

Sauberkeit in Lobeda-West lässt zu wünschen übrig

Eine alte Waschmaschine hier, ein paar ausgediente Regale dort. Kaum ist die eine wilde Müllhalde beseitigt, tut sich ein paar Straßen weiter die nächste auf. Immer wieder werden Sperrmüll und Elektrogeräte einfach vor den Häusern in Lobeda-West abgeladen. Und immer wieder werden die Müllberge erst größer, bevor sie endlich verschwinden.

„Wir sehen die wilde Ablage von Müll und Möbeln mit großer Sorge“, sagt Gunnar Poschmann, Leiter der Kommunikation bei Jenawohnen. Auch die Mieter habe man zu dem Thema befragt, mit dem Ergebnis, dass auch diese die wilden Müllhalden für ein Problem hielten. „Unsere Hausmeister verwenden viel Zeit darauf, der Lage Herr zu werden“, so Poschmann. Jenawohnen führe zum einen direkte Gespräche mit dem Stadtteilrat, sei aber auch in enger Abstimmung mit dem Kommunalservice Jena (KSJ). Wie auch im Heimatcheck bestätigten Anwohner, dass die Sauberkeit vor allem in Lobeda-West zu wünschen übrig lässt. Gunnar Poschmann nimmt ebenfalls weniger Müll im Osten des Stadtteils wahr. Martin Steglitz zufolge sind wilde Müllhalden in ganz Jena ein Problem.

Mittlerweile fahren Mitarbeiter des KSJ sogar einmal in der Woche eine Extratour durch Neulobeda. Laut Martin Steglitz vom KJS versuche man im Rahmen der Möglichkeiten, die wilden Müllhalden zu beseitigen. Doch Vorrang haben angemeldete Abholungen; illegal abgelegter Sperrmüll sei Zusatzarbeit für den KJS. „Wir beobachten, dass die Haufen auch wachsen“, so Steglitz. Ist erstmal ein Haufen da, sinke die Hemmschwelle, Müll dazuzulegen. Allein im vergangenen Jahr habe die Entsorgung wilder Müllhalden den KSJ rund 40.000 Euro gekostet. Vor etwa drei Jahren hätten die Kosten noch unter 10.000 Euro gelegen.

Einkaufswagen im Stadtteil verteilt

„Das Schlimmste sind die Einkaufswagen,“ sagt die Anwohnerin aus der Biswangerstraße. Auch die Teilnehmer unseres Heimatchecks beschwerten sich über die Einkaufshilfen, die regelmäßig im Stadtteil zurückgelassen werden. Ein Leser bezeichnet dies als „unsäglichen Zustand“. Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt sieht hier die Handelseinrichtungen in der Pflicht: „Das Einsammeln ist nicht die Aufgabe der Kommune.“

Die Leiterin der Nettofiliale in Lobeda-West, B. Feldmann, gehe Hinweisen von Kunden oft nach und lasse die Einkaufswagen einsammeln, sofern sie sich in der Nähe befänden. Manchmal brächten auch aufmerksame Kunden die Wagen mit. Meist wisse sie nicht, wo die Einkaufshilfen überall herumständen, „aber wir können keine Runde durchs Viertel drehen“, so Feldmann. Ihr begegneten ebenso oft Kunden mit Einkaufswagen aus dem nahen Kaufland in der Nettofiliale. Laut stellvertretenden Marktleiter des Kauflands kann man aus versicherungstechnischen Gründen keine Mitarbeiter durch das Wohngebiet schicken. Man versuche es aber anderweitig hinzukriegen. Auf die telefonische Nachfrage, wie man sich darum kümmere, wenn Mitarbeiter die Wagen nicht einsammeln könnten, wiederholt sich der Stellvertreter bloß und legt abrupt auf.

Ortsteilbürgermeister Blumentritt bezeichnet das Stehenlassen von Einkaufswagen als Unsitte. Die Sauberkeit im Viertel beschäftigt ihn und den Stadtteilrat schon seit langem. „Das ärgert uns genauso“, sagt Blumentritt. Gunnar Poschmann von Jenawohnen bedauert die Zustände ebenfalls und spricht von verminderter Attraktivität des Stadtteils. So schreibt auch ein Teilnehmer des Heimatchecks: „Neulobeda hat insgesamt einen sehr schlechten Ruf und ich würde lieber in einem anderen Stadtteil wohnen, wenn die Mieten dort bezahlbar wären.“

Jede Woche wertet unsere Zeitung ein Thema des Heimatchecks aus. Am Mittwoch, dem 28. Dezember, folgt die Bewertung unserer Leser zum Nahverkehr in ihren Stadtvierteln und Ortsteilen.