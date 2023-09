Heizungsgesetz: Linke kommen mit rotem Elefanten nach Jena

Bundestagsabgeordneter Lenkert vor einem großen, roten, aufblasbaren Elefanten in der Löbderstraße in Jena.

Jena. Ralph Lenkert (Linke) empfindet die Verabschiedung des Heizungsgesetzes als „fahrlässig“. Enttäuschte Bürger kamen in Jena auch zu ihm.

„Klimaschutz geht nur sozial“: Mit diesem Motto und einem großen roten Elefanten war die Linke am Montag in der Löbderstraße unterwegs. Ihr Jenaer Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert kritisierte das am Freitag im Bundestag beschlossene Heizungsgesetz.

Bei der Kundgebung in Jena sagte er, dass es „fahrlässig“ sei, ein solches Gesetz zu verabschieden. Damit mute man Menschen mit geringem Einkommen zu viel zu. Er forderte eine Förderung mit sozialen Abstufungen, denn so würde „die Angst weichen, dass man die Wohnung nicht mehr warm halten kann.“ Zur Sprache kamen zudem auch die Kürzungen, die er in vielen Bereichen sehe: im Gesundheitswesen, in der Kinderversorgung, im öffentlichen Nahverkehr. Nur Ausgaben für die Aufrüstung wären da, doch „mit welchen Waffen will man Bildung voranbringen?“

Wozu denn noch Die Linke?

Unterbrochen wurde der Politiker bei seiner Rede zwischendurch von einem sichtlich aufgebrachten Bürger, der sagte, dass die Partei ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht hätte. Er fragte sich zudem, wozu man Die Linke denn überhaupt noch bräuchte. Lenkert griff die Frage auf und antwortete, dass man 2002 bis 2005 gesehen habe, was in der Politik ohne Die Linke geschehe: ALG II wurde eingeführt, das Rentenalter gehoben und der Sozialabbau machte hier einen großen Schritt.

Ein Mysterium blieb zum Schluss jedoch: der Elefant. So richtig erklären, warum ausgerechnet ein Elefant in der Löbdestraße aufgeblasen worden war, konnte keiner. Michael Bagusat-Sehrt, ein Regionalmitarbeiter der Bundestagsfraktion, hatte eine Interpretation für das rote Tier: Ein Elefant vergesse nicht und so würden auch hier nicht die Wahlversprechen vergessen werden.

Auch Lenkerts Interpretation richtete sich nach dem langen Gedächtnis der Elefanten. Die soziale Verantwortung war es bei ihm, die nicht vergessen werden durfte. Was auch immer sich vor etlichen Jahren bei der Anschaffung des Tieres gedacht worden war, auffallen tut er auf jeden Fall.