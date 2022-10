Im Jahr 2019 fand das letzte Herbstfest statt – mit Tanzgruppen, Musik und hunderten Gästen. Nun muss das lang ersehnte Fest, das am Samstag, 1. Oktober, veranstaltet werden sollte, wieder ausfallen.

Helene-Fischer-Double wird in Jena nicht auftreten – Das Lobedaer Herbstfest fällt aus

Jena. Das Herbstfest am Jenaer Salvador-Allende-Platz wird kurzfristig abgeblasen: Zum dritten Mal in Folge müssen die Lobedaer auf das traditionelle Herbstfest verzichten.

Die Enttäuschung ist groß. Wie hatte man sich darauf gefreut: Bereits zwei Jahre musste das traditionelle Herbstfest am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-West aufgrund der Pandemie ausfallen. Nun sollte es heute, am 1. Oktober, 13 Uhr mit dem Bieranstich endlich wieder losgehen. Doch wie Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt (SPD) enttäuscht mitteilen muss, das Wetter macht dem Herbstfest einen Strich durch die Rechnung. Erneut muss das Fest abgeblasen werden – und zwar sehr kurzfristig. „Es ist einfach zu kalt, es regnet, wir können hier nichts aufbauen, die Stände zur Kinderbespaßung funktionieren im Regen nicht, man kann nicht tanzen“, erklärt Blumentritt die Entscheidung, die gemeinsam mit dem Organisationsteam vor wenigen Minuten getroffen wurde.

Für das diesjährige Fest hatte der Ortsteilrat die Jenaer Künstler-Agentur Günter Forner engagiert, die ein buntes Programm auf die Beine gestellte hatte. Die Band „ad libitum“ sollte mit Hits und Oldies an diesem Nachmittag für die musikalische Unterhaltung sorgen. Das Show-Ballett Formel 1, eine Kautschuk-Show und das Ballett „Grazia“ sollten zu erleben sein. Ein weiterer Höhepunkt des Festes sollte der Auftritt eines der besten Helene-Fischer-Doubles in Deutschland werden. Die Dresdner Sängerin Catharina Schwarz steht seit vielen Jahren als Double des Schlagerstars auf der Bühne.