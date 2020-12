Helfen, Vertrauen und Schenken: Eine Weihnachtsgeschichte zwischen Jena und Paris

Hilfesuchend läuft ein Mann mit dunkler Hautfarbe durch Jena. Es ist der Abend des 15. Dezembers 2020. Der Mann spricht verschiedene Passanten an, von denen es wegen der Pandemie nicht viele gibt. Die wenigen, denen er begegnet, reagieren abweisend. Er spricht weder Deutsch noch gutes Englisch. Nach einer Weile trifft er auf eine junge Frau, die ihren Hund ausführt. Sie versteht, dass Jean-Marie Boucher aus Frankreich kommt und Hilfe braucht.

Barbara Craffonara lebt mit ihrem Partner David Streibl in Jena. Sie will Jean-Marie Boucher helfen. „Selbst habe ich einige Jahre in Mexiko gelebt. Ich habe mich sofort an die erste Zeit dort erinnert, als mein Spanisch noch nicht so gut war. Auf die Offenheit und Unterstützung meiner Mitmenschen war ich damals einfach auch angewiesen. Ich konnte mich in seine Situation versetzen“, sagt die junge Frau, die in Jena Psychologie studiert und ihr zweites Kind erwartet.

Zum Glück: Freund fließend Französisch

„Ich kann etwas Französisch und verstand, dass der Jean-Marie zurück nach Paris muss, aber sein Fahrzeug kaputt war. Erst dachte ich, dass er vielleicht Geld braucht für den Zug. Ich hatte 50 Euro einstecken und war schon drauf und dran, ihm die zu geben. Aber dann sagte er etwas davon, dass er Dinge transportieren müsse. So langsam überstieg die Kommunikation meine Sprachkenntnisse. Also rief ich meinen Freund an, er spricht fließend Französisch.“

David Streibl hat die Sprache während eines Auslandsaufenthalts gelernt. Er kommt hinzu und hört sich die Geschichte von Jean-Marie Boucher an: Der französische Handwerksunternehmer war mit seinem Lieferwagen auf dem Weg von Sachsen nach Paris. Er hat außer der Reihe einen Eilauftrag für einen Freund angenommen, der eigentlich nicht ganz zu seinem Angebotsportfolio passt: Weihnachtsdekoration aus Sachsen in die französische Hauptstadt liefern. Dort soll eine Einkaufs-Galerie mit dem sächsischen Schmuck verschönert werden.

Doch unterwegs macht der Transporter schlapp – Turbo-Schaden. Jean-Marie will seine Lieferung jedoch unbedingt pflichtbewusst pünktlich nach Paris bringen. Ein Abschleppunternehmen bringt den Franzosen in die nächstgelegene Werkstatt nahe Jena, dort gibt Jean-Marie Boucher sein Fahrzeug ab und will sich bei einer Autovermietung einen neuen fahrbaren Untersatz besorgen, um dann umzuladen und weiterzufahren. Der Pannendienst bringt ihn nach Jena. Bei der Anmietung eines Transportes benötigt er jedoch Hilfe und sucht nach Menschen, die ihn unterstützen können.

Am Anfang schon skeptisch gewesen

„Ich war natürlich skeptisch am Anfang“, sagt David Streibl. Aber Jean-Marie konnte mir verschiedene Unterlagen zeigen, die bestätigten, was er sagte. Also bin ich mit ihm zur Autovermietung gegangen und half ihm, einen Transporter zu anzumieten.“

Jean-Marie bekam den Lieferwagen und fuhr noch am gleichen Abend nach Paris weiter. Nicht ohne zu fragen, wie er seinen Jenaer Helfern eine Freude machen könne. „Barbara mag französischen Zitronenkuchen, also sagte ich ihm, dass so ein Kuchen prima wäre. Wir hatten zwar Nummern ausgetauscht, aber ich dachte gar nicht, Jean-Marie so schnell wiederzusehen.“

Schon am Folgetag war der Franzose wieder in Jena. Er wollte den Transporter bei der Autovermietung abgeben und seinen Wagen aus der Werkstatt holen. Im Gepäck hatte er einen Zitronenkuchen und zwei Karten für Disneyland Paris. Die überreichte er Barbara Craffonara und David Streibl mit dem Versprechen, die Hotelkosten zu übernehmen, wenn die beiden Jenaer nach Paris kommen. Ob und wann die Pandemie solch einen Besuch zulässt, wird sich zeigen. „Er war einfach sehr dankbar, dass wir ihm zugehört haben und ihn nicht wie viele andere einfach abgewiesen haben“, sagt David Streibl.

Mit seinem Transporter fuhr der Pariser letztlich aber nicht nach Hause zurück. Den kaufte ihm die Werkstatt ab. Jean-Marie setzte sich in den Zug von Jena nach Paris und wird sich an dieses Vorweihnachtserlebnis in Jena sicher noch lange erinnern.