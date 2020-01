Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Henriette ist das erste Baby 2020 in Jena

Henriette Matilda Remdt heißt das Jenaer Neujahrsbaby 2020. Am 1. Januar, um 6.54 Uhr, erblickte das Mädchen im Kreißsaal der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum in Lobeda das Licht der Welt.

Das Baby wiegt 3620 Gramm und ist 51 Zentimeter groß. Henriettes Mutter ist Constance Simon (38). Beide, Mutter und Kind, sind wohlauf. Henriette ist bereits ihr drittes Kind. Zur Familie gehören auch die beiden Söhne Julius (10) und Marius (7).

„Eigentlich war Henriettes Geburt erst für den 3. Januar errechnet worden. Wir hatten uns deshalb gar nicht auf den Neujahrstag eingestellt. Offenbar wollte sich die Kleine nicht so viel Zeit lassen. Dass Henriette jetzt das erste Baby ist, dass 2020 hier in Jena geboren wurde, ist ein schönes Gefühl. Möglicherweise wird unsere Henriette ein ganz besonderes Kind“, sagte die stolze Mutter. Den Vornamen Henriette lieferte Constances Urgroßmutter. „Die hieß mit dem zweiten Namen auch Henriette“.

Henriette seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr beliebt

Schaut man in die Statistik der Vornamen fällt auf, dass Henriette bis 1923 und wieder seit 1994 zu den beliebtesten Vornamen gehört. Zu den bekanntesten Frauen mit dem Vornamen Henriette gehörte Henriette Davidis. Die westfälische Pfarrerstochter brachte zahlreiche Kochrezepte zu Papier. Und jedes ihrer Rezepte begann mit den Worten: „Man nehme“.

Das Jenaer Neujahrsbaby 2020 hat auch einen zweiten Vornamen: Matilda. Er war der Wunsch des Vaters, Steffen Remdt (40). „Ihr Rufname ist aber schon Henriette.“

Mit der Tochter ist das Familienglück perfekt. „Jetzt haben wir noch ein Töchterchen. Was will man mehr“, sagte die Mutter.

Beruflich arbeitet die 38-Jährige, die trotz der Hochzeit ihren Kindernamen behalten hat, als Pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Freyburger Apotheke. Das Zentrum des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut, die 5000 Einwohner-Stadt Freyburg, ist auch ihre Heimat. 2008 zog es sie ins zwölf Kilometer entfernte Naumburg. Das lag an ihrem damaligen Freund und jetzigen Mann. Er ist Naumburger. Dass sich die Familie Simon/Remdt für Jena als Geburtsort von Tochter Henriette Matilda entschied, „lag an der besseren Versorgung im Jenaer Klinikum.“ Die beiden Söhne wurden jeweils in Naumburg geboren.