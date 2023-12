Hermann Löns auf Irrwegen

Die Verbindungen des umstrittenen Heidedichters nach Jena und Thüringen

Mit wachen Augen und Fernglas um den Hals steht er da, das Gewehr geschultert, den Dackel zu seinen Füßen. Wenn er nicht über „seine Heide“ schrieb, durchschritt Hermann Löns sie als passionierter Jäger und Naturschützer. Dieses Selbstbild wurde 2006 im niedersächsischen Walsrode zu seinem 140. Geburtstag in eine lebensgroße Bronze gegossen. Besucher der „Hermann-Löns-Stadt“ finden nur wenige Hundert Meter davon entfernt ein mit gezeichneten Postkarten, Jagdtrophäen und Mobiliar aus dem Nachlass eingerichtetes Löns-Zimmer im Heimatmuseum Rischmannshof, während eine Tafel am Putz der nahen Waldgaststätte „Eckernworth“ an wiederholte Übernachtungen des Literaten erinnert. Walsrode liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Hannover, jener Stadt, in welcher der Heidedichter als Zeitungsredakteur unter dem Pseudonym Fritz von der Leine mit spitzer Feder Kolumnen auch gegen fürstliche Politik zu Papier brachte. Doch Niedersachsen ist nicht Thüringen, obwohl im Freistaat Straßen von Weimar bis Weida den Namen des Heidedichters tragen. Warum eigentlich? Die Antwort auf diese Frage legt Schattenseiten aus Löns‘ Leben und Rezeptionsgeschichte offen.

Eine Aushilfe in Gera

Nachdem er sein vom autoritären Vater gefordertes Studium der Medizin 1891 abbrach, tingelte der schon in jungen Jahren dem Alkohol zugeneigte Hermann Löns quer durch die Zeitungsredaktionen des Deutschen Reichs. Im September und Oktober 1892 erhielt er als Hilfsredakteur eine Anstellung bei der Reußischen Tribüne in Gera, einem Parteiorgan der SPD. Ein Zeitungsartikel des Nachfolgemediums Ostthüringer Tribüne aus dem Jahr 1926 hält zu diesem Gastspiel retrospektiv fest: „Am Sonntag, dem 4. September 1892 sprach Löns in einer Versammlung des Arbeitervereins Leumnitz über: Unsre frühere und zukünftige Stellung zur Natur.“ Neben ökologischen Ambitionen sei in seinen Arbeiten „starkes sozialistisches Empfinden“ zu spüren, welches sich insbesondere in Löns‘ Gedicht „Die rote Nelke“ und einem Artikel über eine antisemitische Versammlung in der Tonhalle wiederfinde, die sich in den Ratskeller verlagerte. „Dort tranken nun die jungen Deutschen noch eins und noch eins, um den Semitismus in Bier zu ersäufen“, wird ein spöttischer Löns-Beitrag zitiert.

Eine im Diederichs-Verlag erschienene Wehrwolf-Ausgabe aus dem Jahr 1925. Foto: Lutz Granert

„...Löns war eine selbstbezogene, drastische Persönlichkeit“

Von einer linken politischen Ausrichtung ist bei Hermann Löns 1911 nichts mehr zu spüren. Er suchte nach einem Verlag für seinen brachialen Roman „Der Wehrwolf“, in dem ein Bauer namens Harm Wulf und weitere Vigilanten seines Dorfs im Dreißigjährigen Krieg ihre Heimat brutal gegen marodierende Soldaten verteidigen. Inzwischen lebte er in zweiter Ehe mit Lisa Hausmann-Löns, die als Übersetzerin unter anderem Jack Londons „Ruf der Wildnis“ ins Deutsche übertrug, und dem gemeinsamen behinderten Sohn Dettmar zusammen. Nachdem der unglückliche Löns seiner selbstbewussten Frau eine „Ehe zu dritt“ mit deren Cousine Hanna Fuess vorschlug und ihr im (häufig) betrunkenen Zustand mit einem Revolver drohte, bestand sie auf Trennung.

Eugen Diederichs letzte Ruhestätte auf dem Jenaer Nordfriedhof. Foto: Lutz Granert

Mit larmoyanten Briefen stieß der Heidedichter bei seinem neuen Verleger aus Jena auf einen (zunächst) verständnisvollen Leidensgenossen: Die Ehe von Eugen Diederichs zu seiner Frau Helene Voigt-Diederichs war im Februar 1911 gescheitert. Sie hat die Familie für einen neuen Partner verlassen – die drei gemeinsamen Kinder wohnten nach gültigem Recht beim Vater. „Diederichs war ein feingeistiger Verleger, der Bücher auf kunsthistorischem und philosophischem Gebiet bis hin zu Lebensreformideen herausgab. Eigentlich ein großer Widerspruch, denn Löns war eine selbstbezogene, drastische Persönlichkeit“, bemerkt die pensionierte Deutschlehrerin und Ricarda-Huch-Biografin Katrin Lemke aus Jena, die für einen Aufsatz in der Literaturzeitschrift „Palmbaum“ (02/2020) zur Familie Diederichs recherchiert hat.

Ein gruseliger Gast in Jena

Die 1899 geborene Ruth Diederich war die älteste Tochter des Verlegers und erinnert sich in ihren Aufzeichnungen, die in zwei großformatigen grauen Pappschachteln in der Schriftensammlung der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) lagern, an einen denkwürdigen Besuch. „Im Herbst 1911 war Hermann Löns etliche Wochen bei uns im Haus. Er hatte gerade seinen ‚Wehrwolf‘ geschrieben, den Vater im Verlag herausbringen wollte. Er selbst lebte in Ehescheidung mit seiner Frau und war ein heimatloser und schwieriger Mensch, oft wie von einem Dämon besessen. Er konnte stundenlang erzählen. Wilderer- und Ehegeschichten, die meist etwas gruselig waren, und es war ihm ganz gleich, wer zuhörte. So sehr gerne ging ich nicht mit ihm allein spazieren. Er schenkte mir mancherlei, was sich auch bis zum Weltkrieg fortsetzte, wo er mir, ehe er ins Feld zog, Immortellen schickte.“ Im Anschluss des Aufenthalts unterhielten beide einen Briefwechsel. „Ruth soll sich mit ihren Briefen nur Zeit lassen. Ich bin ihr mehr verpflichtet als sie mir“, bemerkt Löns in einem Schreiben vom 4. Oktober 1911 an seinen Verleger, der auch den Roman „Das zweite Gesicht“ und die Gedichtsammlung „Der kleine Rosengarten“, die durch Vertonung bald Volksliedcharakter annahmen, veröffentlichte.

Ein Holzhaus im Allgäu-Stil

Im Ersten Weltkrieg diente Hermann Löns, inzwischen strammer Patriot, nur kurz: Am 26. September 1914 fiel er in einem Gefecht in Frankreich nahe Reims an der Westfront. Lisa Löns, Schriftsteller-Witwe, ist ab 1915/16 in Jenaer Adressbüchern zu finden. 1919 tritt sie nach deren Gründung in die Deutsche Demokratische Partei ein und rückte in den Landesvorstand Thüringen auf. 1927 zieht sie von der Gartenstraße 1 in die Fraunhoferstraße 2 und lässt sich ein Holzhaus im Allgäu-Stil mit Loggia und Veranda bauen, wo sie mit ihrem inzwischen erblindeten Sohn Dettmer bis 1940 lebt. Das Gebäude ist erhalten geblieben und sticht auch im an alten Bauten reichen Landgrafenviertel architektonisch heraus, in dem ab 1928 auch die Diederichs-Familie residierte.

Die ehemalige Villa von Lisa Löns in der Fraunhoferstraße. Foto: Lutz Granert

Instrumentalisierung in der NS-Zeit

Bereits 1926 geplant, wurde erst nach Hitlers Machtergreifung am 3. November 1934 ein Hermann-Löns-Gedenkstein auf der Burgwiese Kunitzburg (auf dem Gleisberg) feierlich eingeweiht. Es bestand aus einem Findling und einer von Eugen Diederichs gestifteten Bronze-Plakette mit Dichter-Konterfei, das nach einem Modell des Jenaer Holzbildhauermeisters Richard Döring gefertigt wurde. Damit werde einem „ausgezeichneten vaterländischen Poeten“ gewürdigt, heißt es dazu im Buch „Gedenkstätten um Jena“ von Friedrich Thieme aus dem Jahr 1936. Löns‘ vermeintlicher Helden-Tod als Soldat und die in seinen Schriften mitschwingende Heimatverbundenheit wurden im Dritten Reich stark instrumentalisiert – auch ohne einen direkten lokalen Bezug. Katzhütte habe etwa „den Ruhm, als einzige Gemeinde des Thüringer Waldes eine würdevolle Gedenkstätte für den Vorkämpfer des Dritten Reiches zu besitzen“, heißt es in einem Verwaltungsbericht, der im Zuge einer Gemeinderatssitzung am 16. November 1934 erstellt wurde und im Kreisarchiv des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt eingelagert ist. Das am 28. August 1934 eingeweihte Denkmal aus gemauerten Steinen auf dem Rosenberg kann bis heute angewandert werden.

Die Verordnung des Polizeipräsidenten Weimars zur Benennung einer Hermann-Löns-Straße in der Klassikerstadt wurde in der Allgemeinen Thüringischen Landeszeitung vom 29. Januar 1937 mit spürbarem nationalsozialistischem Anstrich aufgegriffen. Löns‘ Schriften „gehören zu dem Schönsten, Tiefsten und poetisch Reifsten, was uns Heimatkunst beschert hat“, heißt es darin. Katrin Lemke widerspricht vehement: „Löns schrieb schwülstige Trivial-Prosa. Selbst in seinen Mümmelmann- oder Wichtel-Geschichten mit tierischen Protagonisten finden sich widerliche militaristische Motive“, so die ebenso belesene wie selbstbewusste 71-Jährige.

„Der Wehrwolf“ passte zur propagierten Blut-und-Boden-Ideologie und wurde im Zweiten Weltkrieg Jugendlichen zur Lektüre empfohlen. Die Wolfsangel mit Querstrebe, welche Löns ab 1905 zuweilen unter seine Unterschrift setzte, diente später als Symbol der 1944 gegründeten NS-Organisation „Werwolf“, welche zum Kriegsende auf die von Partisanen angestoßene Rückeroberung bereits von den Alliierten besetzter Gebiete abzielte.

Löns blieb auch nach Kriegsende populär

Löns blieb auch in Jena und Umgebung weiter populär. „Nach Kriegsende fanden Hermann-Löns-Abende in der Gaststätte auf dem Gleisberg satt“, bemerkt Gerd Fernkäse. „So ist für dem 24. Juli 1954 ein ‚Heimatabend‘ mit 45 Teilnehmern, darunter der Ortsbürgermeister, dokumentiert. Am 7. September 1961 wurde die Gaststätte auf der Kunitzburg bei einem Brand bis auf die Grundmauern zerstört und es war somit kein Vereinsleben mehr auf der Kunitzburg möglich. Es ist durchaus möglich, dass in diesen Zusammenhang die Hermann-Löns-Gedenktafel von einem Verehrer oder Sammler sichergestellt wurde“, vermutet der 78-jährige Kunitzer Lokalhistoriker.





In der DDR fand kein kritischer Umgang mit dem Literaten statt. Er spielte fast keine Rolle, stellte keinen Forschungsgegenstand dar. In den Anthologien des Kinderbuchverlags bis in die 1980er Jahre ließen sich immer wieder auch Löns-Geschichten finden. Die zahlreichen Hermann-Löns-Straßen und -wege existieren bis heute. Ein Indiz dafür, dass eine breite kritische Auseinandersetzung bislang aussteht.