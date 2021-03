Herr Winter und der Kahlaer Miniatur-Umzug

Einen coronakonformen Miniatur-Umzug, um den Winter in Kahla auszutreiben, initiierte in diesem Jahr Michael Streipart. Die Grundschüler der Friedensschule und der Altstadtschule sowie die Kleinen der Kita „Tranquilla Trampeltreu“ bastelten dafür die Modelle, die für ein Video aufgenommen werden.

Dieser Umzug ist still, aber er kann sich sehen lassen. Fein verzierte Holzfiguren mit prächtigen Haaren, bunte Gestalten aus Knete und fantasievoll verzierte Klopapier-Rollen bilden eine eindrucksvolle Menge für das Winteraustreiben in Kahla. Und selbst Herr Winter sitzt in seinem Wagen und zieht die strohene Schneeflocke mit sich.