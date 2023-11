Hier müssen Autofahrer in Jena Geduld haben

Jena. Ab Montag wird unter anderem der Thomas-Müntzer-Weg gesperrt.

Wo in der kommenden Woche mit neuen Baustellen zu rechnen ist und wo Baustellen vom 6. bis zum 12. November beendet sind, teilt die Stadt Jena mit:

Neue Sperrungen

Großschwabhäuser Straße

Halbseitige Sperrung vom 6. bis zum 17. November aufgrund von Tiefbauarbeiten. Hierzu wird eine Einbahnstraße eingerichtet, welche von der Weimarischen Straße Richtung Hauptstraße befahren werden kann. Der Verkehr in Gegenrichtung wird über das angrenzende Straßennetz umgeleitet. Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.

Münchenrodaer Grund (Ecke Am Mühlberg)

Halbseitige Sperrung vom 7. November bis 20. Dezember. Grund sind Felssicherungsarbeiten. Der Sperrbereich liegt hinter der Einmündung Am Mühlberg hochwärts in Fahrtrichtung Schottplatz.

Thomas-Müntzer-Weg

Vollsperrung vom 6. November bis zum 1. Dezember wegen eines Medienanschlusses für den Neubau. Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.

Beendete Sperrungen

Rautal

Die Deckensanierung bis zur Liefereinfahrt Kaufland ist abgeschlossen.

Wiesenstraße

Die Reparaturarbeiten an der Bahnbrücke sind beendet. red