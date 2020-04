Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena will über Spenden Studenten unterstützen, die aufgrund der Corona-Krise in eine Notlage geraten sind.

Hilfsfonds für Studenten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena initiiert

Nach der Universität Jena hat nun auch die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) einen Nothilfefonds für Studenten aufgelegt. Der Förderkreis der EAH und die Hochschule bitten die Öffentlichkeit um Spenden, damit Studenten unterstützt werden, die ihre Nebenjobs verloren haben oder für Kinder und Angehörige sorgen müssen. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

„Unsere Studierenden sind in unterschiedliche Notlagen geraten“, erklärt Hochschulrektor Steffen Teichert. Er sei froh, dass diese Möglichkeit geschaffen wurde und dankt den ersten Spendern. So gingen bereits 5000 Euro kommen aus den Rücklagen des Förderkreises ein, jeweils 1000 Euro haben das Unternehmen Schott in Jena und die Interessengemeinschaft Gewerbegebiet Jena-Süd zugesagt, teilt Reinhard Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des EAH-Förderkreises und Geschäftsführer der TowerConsult GmbH mit.

Im Corona-Notfonds der Universität Jena, der vor drei Wochen ins Leben gerufen, gingen bereits über 120.000 Euro ein. (kad)

Informationen zum Notfonds für EAH-Studenten mit Spendenkonto: eah-jena.de/coronafonds