Hoch hinaus von Jena in den Saale-Holzland-Kreis

Die Verlängerung der Jenaer Wiesenstraße soll der Brückenschlag in den nördlichen Saale-Holzland-Kreis werden. Mit der Umgehungsstraße würde nicht nur Stadtteile im Norden Jenas von Kfz-Verkehr entlastet. Auch die Anbindung des SHK an Jena wäre schneller. Erstmals hat die Stadt nun einen Fahrplan vorgelegt, wie das Straßenbau-Großprojekt ablaufen soll. Damit steht auch die Verlängerung der Straßenbahn auf der Naumburger Straße in Zusammenhang. Wenn alles gut läuft, kommt die Bahn bis zum Jahr 2026 am Fuße des Himmelreichs an. Die Umgehungsstraße wäre bestenfalls ein Jahr später fertig.

Ein Problem zeichnet sich damit bereits ab: Das Stadtentwicklungsdezernat unter Leitung von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) will den Straßenbahnbau wieder aufnehmen, noch bevor die Wiesenstraße ihre Funktion als Umgehungsstraße erfüllen kann. Autofahrer würden damit teilweise durch die Wohngebiete „Himmelreich“ und das Dröselgebiet umgeleitet, wenn die Naumburger Straße mit neuen Straßenbahngleisen bestückt und deshalb gesperrt wird. Dieser Zustand könnte für jedes der Wohngebiete bis zu zwei Jahre andauern. Plant die Stadt andersrum, würde der Bau der Straßenbahn bis in die 2030er Jahre dauern.

Leibnizstraße wird als Umleitung wichtig

Schlüsselstraße im Umleitungskonzept ist die Leibnizstraße. Deren Verbindung zur Brückenstraße soll Investor Jürgen Drösel bis Ende 2022 herstellen, so ist es vertraglich geregelt. Baubeginn für den weiteren Straßenbahnausbau ab dem Flurweg in Zwätzen könnte also Anfang 2023 sein. Dabei soll mindestens der überörtliche Lkw-Verkehr nicht durch Dröseldorf fahren, sondern weiträumig umgeleitet werden. Die Carl-Orff-Straße und die Leibnizstraße sollen außerdem nicht über den gesamten vierjährigen Bauzeitraum als Umleitung dienen.

Für eine Umleitung ebenso wichtig ist die Kreuzung Brückenstraße/Wiesenstraße. Sie liegt aber sehr niedrig und wird deshalb bereits von einem fünf- bis zehnjährigen Hochwasser überspült, dies war zuletzt 2013 der Fall. „Die Stadtverwaltung sieht es als unabdingbar an, vor Beginn der Baumaßnahmen der Straßenbahn die Umleitungsstrecke hochwassersicher auszubauen“, so Bürgermeister Christian Gerlitz in einem Bericht an den Stadtentwicklungsausschuss. Aus diesem Grund ist der hochwassersichere Umbau der Kreuzung und damit einhergehend der Umbau zum Kreisverkehr ebenfalls bis 2023 vorgesehen.

Anschließend an den neuen Kreisel muss auch die heutige Wiesenstraße auf 380 Meter Länge hochwassersicher ausgebaut werden. Das könnte durch ein Hochwasserschutzbauwerk parallel zur Straße oder den Neubau der Straße auf einem Damm geschehen. Erst daran anschließend startet der eigentliche Straßenneubau. Er beginnt in Höhe Hausnummer 10 des Flutgrabens, überquert die elektrifizierte Saalbahn und schließt an die Bundesstraße 88 auf Höhe der nördlichen Stadtgrenze an. Das Bauwerk könnte so ähnlich wie die Hochstraße ins Gewerbegebiet Göschwitz aussehen.

Für den Straßenneubau ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Vier bis fünf Jahre braucht dieses wegen der Hochwasserfrage und der Kooperation mit der Bahn in jedem Fall. Frühestmöglicher Baubeginn wäre somit in 2025. Bei einer Bauzeit von etwa zweieinhalb Jahren könnte der Komplex Wiesenstraße-Nord im Laufe des Jahres 2027 in Betrieb gehen.

Straßenbahn wird doppelt so teuer, wie 2013 berechnet

Für den weiteren Ausbau der Straßenbahn und der Straße ab der heutigen Haltestelle Flurweg bis zur Einmündung Carl-Orff-Straße rechnen die Verkehrsplaner mit Gesamtkosten von knapp 29 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Jenaer Nahverkehr 16,1 Millionen Euro und auf die Stadt (KSJ) 12,75 Millionen. Es wird von einem 60-prozentigen Fördermittelanteil ausgegangen. Als der Stadtrat sich 2013 für die Straßenbahn-Vorzugsvariante entschied, wurden die Baukosten noch auf 14 Millionen Euro geschätzt.

Für die Verlängerungen der Wiesenstraße fallen folgende Kosten an: Der neue Kreisel liegt bei 1,5 Millionen Euro (Eigenanteil der Stadt 0,6 Millionen). Der Hochwasserschutz an der bestehenden 380 Meter langen Wiesenstraße könnte bis zu 2,5 Millionen Euro kosten, Fördermittel gibt es dafür möglicherweise bis zu 100 Prozent. Die Hochstraße und die Brücke zur B 88 lägen bei 20 Millionen Euro, mit einem städtischen Eigenanteil von mindestens 6 Millionen Euro.