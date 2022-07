Hoch und Runter auf Lettisch: Eine Jenaerin ist Europameisterin

Die Medaille in Athen: Emma Klüßendorf mit Teamkollegin Katharina Meyer, die ebenfalls aus Deutschland kommt und in Riga studiert.

Jena. Das Cheerleading-Team aus Riga hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert – mit dabei ist die Jenenserin Emma Klüßendorf.

Wenn Emma Klüßendorf über ihren Sport spricht, dann beginnt sie zu glühen vor Leidenschaft. Seit sie vier Jahre alt ist trainiert sie in Jena Cheerleading. Es sei die große Konstante in ihrem bisherigen Leben und ein „toller Sport, der unfassbar unterschätzt werde“, sagt die 24-jährige quirlige junge Frau.

Seit sie vier Jahre alt ist trainiert Emma Klüßendorf (rechts) in Jena und ist ihrer Jenaer Trainerin Uta Vogler sehr dankbar. Foto: Privat

Dass sie jetzt gemeinsam mit ihrem Team eine Goldmedaille von der Europameisterschaft in Athen mitbringen konnte, ist für sie die Erfüllung eines Traums. Doch nicht mit den Jenaer Cheerleadern „Majestic Blues“, zu denen sie viele Jahre gehörte, trat sie in Griechenland gegen Teams aus Polen, Rumänien und den Niederlanden an. Denn im Januar diesen Jahres verließ Emma Klüßendorf ihre Heimatstadt und schweren Herzens auch ihr Cheerleading-Team.

„Ich bin gelernte Krankenschwester und habe im Universitätsklinikum gearbeitet. Aber ich wollte noch mehr erreichen und habe deshalb ein Medizinstudium angestrebt“, sagt sie. Allerdings fand sie trotz des wirklich guten Abiturschnitts von 1,5 in Deutschland keinen Studienplatz – auch ihre Erfahrung als Krankenschwester half ihr nichts. Für die zielstrebige und positive Jenaerin kein Grund um aufzugeben. Sie war bereit, im Ausland zu studieren. Seit Januar lebt und studiert Emma Klüßendorf deshalb in Riga. Eines der wichtigsten Auswahlkriterien für den Studienort: „Es musste ein Cheerleading-Team geben.“

Das lettische Team existiert seit zehn Jahren. Emma Klüßendorf brachte doppelt so viele Jahre an Cheerleading-Erfahrung mit aus Jena. Bereits am vierten Tag in Riga begann sie ihr Training mit dem neuen Team, welches Emma nach einem Probetraining bereitwillig aufnahm. „Es ist ein tolles Team und als klar wir, dass wir an der Europameisterschaft teilnehmen werden, malte ich mir schon Chancen aus.“

Mit der lettischen Flagge in Athen: Emma Klüßendorf Foto: Privat

Emmas Studium erfolgt in Englischer Sprache. Kein Problem sei das für sie. Doch Lettisch, da könne sie bisher nur ein paar Brocken: Neben den üblichen Wendungen wie „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ gehören zu den lettischen Sprachbrocken, die sie beherrscht, auch die Worte augšā für hoch und leja für runter, denn die braucht es beim Cheerleading. Dreimal die Woche für zweieinhalb Stunden trainiere sie. Sie sehe den Sport als eine Art Performance an. „Cheerleader sind wie Akrobaten, die ähnlich wie im Zirkus das Publikum mit einer guten Show unterhalten wollen“, sagt Emma Klüßendorf. Es sei viel mehr als nur: „Gebt mir ein A! Gebt mir ein E!“

Vor mehreren Tausend Menschen holte sie mit ihrem lettischen Team schließlich Gold in ihrer Kategorie. Sie weiß, dass das in Deutschland vermutlich nicht funktioniert hätte, da die Konkurrenz hier viel zu groß sei. Und auch wenn es ihr in erster Linie darum gehe, eine gute Performance abzuliefern, die Goldmedaille bedeutet Emma Klüßendorf viel. „Das werde ich jetzt immer sagen können: Ich war Europameister!“

Im kommenden Jahr startet sie mit dem lettischen Team nach Orlando in Florida, wo die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Die Freundinnen und Freunde aus ihrem früheren Jenaer Team jedenfalls gratulierten mit einer Meister-Party. die sie gemeinsam mit Emma feierten. Denn gerade sind Semesterferien und Emma Klüßendorf ist in Jena und hilft am Klinikum als Krankenschwester. Jördis Bachmann