Hochwertige E-Bikes gestohlen - Angebliche Laserattacken - Hund verletzt Paketboten

Am Dienstag ist es in der Carl-Zeiss-Promenade in Jena, auf einem dortigen Parkplatz, zu einem Diebstahl eines E-Bikes gekommen. Der 58-jährige Eigentümer meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und teilte den Diebstahl mit.

Wie die Polizei mitteilte, war das hochwertige graue Fahrrad mit einem stabilen Abus-Faltschloss am Fahrradständer ordnungsgemäß gesichert. Trotzdem schafften es die unbekannten Täter, das Rad im Wert von knapp 2700 Euro mitsamt Schloss zu entwenden.

Ein weiteres E-Bike wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Jena entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Haus und begaben sich anschließend in den Kellerbereich. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür der Kellerbox.

In dem Raum befanden sich zwei Fahrräder, die mit einem Bügelschloss gesichert waren. Der oder die Täter entfernten das Schloss mit Gewalt und nahmen das 2000 Euro teure E-Bike an sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Mann meldet Laserattacken auf sich

Ein 30-Jähriger hat der Polizei Jena am Mittwochmittag einen Angriff auf sich selbst gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, berichtete der junge Mann über Attacken mit einem Laserpointer, der durch Wände direkt in sein Ohr gestrahlt wird und dadurch sichtbare Verletzungen hervorruft.

Bereits seit über sechs Monaten müsse der junge Mann das ertragen. Eine Überprüfung ergab natürlich, dass weder ein Angriff auf den 30-Jährigen vorlag, noch dass Laserpointer durch Wände strahlen können. Der polizeibekannte junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Hund greift Paketboten an

Dass Hunde und Paketzusteller ein gespaltenes Verhältnis zueinander haben, zeigt mal wieder ein Einsatz am Mittwoch in der Kahlaischen Straße in Jena.

Als ein Paketlieferant das Grundstück eines 39-Jährigen betrat, wurde dieser von seinem Hund angegriffen und leicht in die Hand gebissen. Laut Polizeiangaben erlitt der Geschädigte dadurch leichte Verletzungen. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen.