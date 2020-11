Hofbäckerei soll zum Treffpunkt für Dorndorf-Steudnitz werden

Wenn es nach Roland Schulz geht, könnte jeden Tag Pflaumenkuchen auf dem Tisch stehen. So echt thüringisch mit dicken Streuseln oben drauf. Doch seinen Kunden will Konditormeister Schulz natürlich etwas mehr Auswahl anbieten in der am Sonntag neu eröffneten „Hofbäckerei Schlösserblick“ in Dorndorf-Steudnitz.

Deshalb finden sich dort in der Bürgelschen Straße 2 ab sofort täglich wechselnde Kuchensorten in der Auslage. Von Apfel, Stachelbeere, Baiser, Pflaume und Mohn bis Quark soll hier jede Naschkatze ihre bevorzugte Leckerei bekommen. „In der neu eingerichteten Backstube habe ich dafür extra einen Ofen angeschafft, in den kleinere Kuchenbleche passen - so wird die Auswahl größer“, erklärt der Konditor.

Nicht nur für die Kuchen, auch für Brot und Brötchen gelte: „Was wir hier verkaufen, wird auch hier gebacken. So garantieren wir Frische und Qualität unserer Erzeugnisse.“ Nach diesem Prinzip arbeiten Roland Schulz und seine vier Mitarbeiter auch beim „Bienchenbäcker“ in der Schützenhofstraße in Jena. Seit 2007 gehört dieses Unternehmen Roland Schulz. Das Brot bäckt der Chef mit Natursauerteig, mehrere Dutzend Sorten sind im Angebot. „Fertigmischungen kommen bei uns nicht in die Schüssel, wir backen jedes Produkt nach eigenem Rezept“, versichert Schulz.

Das soll auch am neuen Standort in Dorndorf-Steudnitz, unweit der Kirche so sein. Fritz Zenker, der den Laden hier einmal führen soll, wird das nötige Fachwissen jetzt Stück für Stück erwerben. Insgesamt vier Mitarbeiter hat Schulz für die „Hofbäckerei“ angestellt, ab kommendem Jahr will er hier auch Lehrlinge ausbilden. Der Backstube mit Laden ist ein kleines Café angeschlossen. Das bleibt zwar jetzt coronabedingt geschlossen, aber Schulz hofft darauf, dass es im neuen Jahr von den Dorndorf-Steudnitzern gut angenommen wird.

Denn ein Café gibt es in der Gemeinde bisher nicht. „Überhaupt sind die gastronomischen Angebote bei uns recht übersichtlich, es gibt die Gaststätte am Sportplatz und den Döner-Teufel. Einen Treffpunkt für ein Kaffeekränzchen oder Spaziergänger am Wochenende gibt es nicht“, erklärt Schulz. Doch das soll sich bald ändern. Kaffee und Kuchen will er bei schönem Wetter auch draußen servieren, ein Bierchen oder einen Wein werden die Gäste im Garten gleich neben dem Steinbackofen auch bekommen. Die grandiose Aussicht auf die drei Dornburger Schlösser bekommen sie gratis dazu.

Vor der "Hofbäckerei Schlösserblick" bildete sich am Sonntag schnell eine Schlage, weil viele Anwohner mit eigenen Augen sehen wollten, was Schulz aus der alten Gewerbeimmobilie gemacht hat, in der früher Textilien verkauft wurden. Foto: Angelika Schimmel

Wenn nur die Hälfte der Gäste, die bei der Eröffnung der Hofbäckerei die Gelegenheit nutzten, einen Blick in Backstube und Verkaufsraum zu werfen und vom Konditorkuchen zu kosten, in den nächsten Tagen Brot und Brötchen probieren, dann bekommt das kleine Team ordentlich zu tun. An die hundert Gäste kamen am Sonntag zum Schauen. Inge Bornschein will auf jeden Fall mit der Freundin herein schauen. „Ich freue mich schon auf das Kaffeetrinken hier, endlich muss für ein Schlemmerstündchen nicht mehr ins Auto steigen“, sagt die Seniorin. Und Christin Gast freut sich darauf, „dass nun auch meine achtjährige Tochter allein Brötchen holen kann, so wie ich früher in Jena im Laden vom „Bienchenbäcker“. Sie ist sich sicher, dass mancher aus dem Dorf künftig seinen Besuch zu einem Spaziergang, zum Kaffeetrinken oder Eisessen in die Hofbäckerei einladen wird. Bestimmt wird auch mancher Radfahrer, der auf dem Saaleradweg zwischen Jena und Camburg direkt an der Bäckerei vorbei rollt, dort einen Zwischenstopp einlegen, wenn der Duft von frisch gebackenem Brot oder Kuchen ihm um die Nase weht.

Matthias Bornschein, Bürgermeister von Dorndorf-Steudnitz, lobte am Sonntag vor allem den Mut der Familie Schulz, in solch unruhigen Zeiten ein neues Geschäft aufzumachen. „Es ist praktisch die erste Geschäftsneueröffnung in Dorndorf-Steudnitz, seit in den 1990er Jahren alle kleinen Geschäfte hier zugemacht haben. Wir brauchen noch ein paar Leute mit solchen Geschäftsideen in der Dorfmitte, damit hier wieder mehr Leben herrscht und wir nicht zur Schlafstadt werden“, sagte Bornschein.