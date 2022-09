Caroline Kunze-Wehlte (von links), Vorstand der Agrargenossenschaft Bucha, Organisatorin Angela Freitag und Marika Richter, Vorstand der Agrargenossenschaft Kleinkröbitz, freuen sich auf das Hoffest in Bucha.

Hoffest mit Landmarkt und Technikschau in Bucha

Bucha. Die Agrargenossenschaften von Bucha und Kleinkröbitz laden zum Hoffest ein. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Die Agrargenossenschaften Bucha und Kleinkröbitz laden an diesem Samstag, 17. September, auf dem Gelände an der Dorfstraße 1a in Bucha zum Hoffest ein. Caroline Kunze-Wehlte, Vorstand der Agrargenossenschaft Bucha, rechnet dabei wie im vergangenen Jahr mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern.

„Auch wenn wir den Regen lange ersehnt haben und er für unsere Neuaussaat gut ist, hoffen wir am Samstag natürlich auf schönes Wetter“, sagt Kunze-Wehlte. Von 10 bis etwa 17 Uhr wollen sich die beiden Agrargenossenschaften mit ihren etwa 130 Mitarbeitenden vorstellen. Dazu zählt auch eine Ausstellung von historischer und aktueller Landtechnik. „Wir hoffen, dass wir mit der Maisernte, die mein Kollege Uwe Woytczak leitet, rechtzeitig durch sind und die Maschinen am Samstag sauber auf dem Hof stehen“, so Kunze-Wehlte.

Landmarkt mit vielen Anbietern

Besuchermagnet des Hoffestes wird aber wohl der Landmarkt mit zahlreichen regionalen Erzeugern und Handwerkern sein, auf dem eine mobile Obstpresse, eine Hofkäserei, ein Imker und ein Weinhändler, aber auch Hersteller von ländlicher Dekoration, Töpferwaren, Holzartikeln, Gestricktem sowie eine Gärtnerei anzutreffen sind.

Die Agrargenossenschaft Bucha öffnet ihre Fleischerei und bietet ihre Spezialitäten vom Rost an, zudem soll in der Kantine Entenbraten mit Klößen und Rotkohl serviert werden. Hinzu kommen Fischbrötchen, Flammkuchen, Backwaren und Getränke einer Familienbrauerei.

„Das ist ein positiver Stress“

Für Kinder werden indes eine Traktor-Hüpfburg, eine Modellbauflieger-Ausstellung, Kutschfahrten und Ponyreiten sowie eine Kreativwerkstatt geboten. Die Freiwillige Feuerwehr Bucha lädt zudem zu Rundfahrten in ihren Einsatzfahrzeugen ein und simuliert Rettungseinsätze.

Der Eintritt zum Hoffest ist frei, Parkplätze stehen auf einem abgeernteten Feld zur Verfügung. „Der Countdown zum Vorbereiten des Geländes läuft, aber das ist ein positiver Stress. Wir alle freuen uns schon sehr auf das Hoffest“, sagt Caroline Kunze-Wehlte.