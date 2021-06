Hoffnung für die Ostlegenden unter der Leuchtenburg

Kahla. Die Organisatoren wollen die legendäre Veranstaltung nicht wieder ausfallen lassen. Ein Termin steht fest.

Vor 22 Monaten konnte das letzte Treffen der Ostlegenden unter der Leuchtenburg abgehalten werden. Darauf macht Organisatorin Anja Oelsner Schieferdecker aufmerksam. In diesem Jahr sollen wieder die schönsten Fahrzeuge an das Kahlaer Bergrennen von 1965 bis 1979 erinnern. „Wir haben voll auf Optimismus gesetzt und schon im April die Ausschreibungen für unser diesjähriges Treffen versandt“, teilt sie mit. Da sich die Corona-Lage zuletzt gebessert habe, blicke das Organisationsteam nun zuversichtlich auf den 25. Juli.

Abstriche müssten aber dennoch gemacht werden. So sei nur eine Ausfahrt geplant – vom Parkplatz unter der Leuchtenburg zum Luisenturm/Großkochberg und zurück über Kahla auf den Burgparkplatz in Seitenroda. „In den nächsten Tagen werden wir vom Gesundheitsamt erfahren, wie viele Fahrzeuge an unserer Rundfahrt teilnehmen dürfen und welche Maßnahmen wir einhalten müssen. All das hängt aber auch von den aktuellen Werten Anfang Juli ab“, sagt Oelsner Schieferdecker. „Aber wir denken positiv und freuen uns darauf, mit so vielen Fahrzeugen als möglich am 25. Juli gegen 10.30 Uhr vom Parkplatz unter der Leuchtenburg loszuknattern.“