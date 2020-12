Hoffnung heißt die Botschaft aus dem Jenaer Stadion

Beim Stadiongottesdienst am Heiligen Abend in Jena waren 700 Menschen auf der Tribüne und erlebten die Weihnachtsgeschichte auf völlig neue Weise. Der Abend war mit viel Liebe zum Detail und großen Mühen vorbereitet worden - bei Einhaltung des Hygienekonzepts. Die alte Weihnachtsgeschichte strahlte dabei in die Gegenwart aus.

Pfarrer Christoph Rymatzki von der Lutherhaus-Gemeinde sprach besonders über Josef, der zu seiner Zeit mit Maria ein ungewöhnliches Paar bildete. Er war unsicher und musste seinen Platz in der Welt suchen. Josef fand ihn nicht in der Isolation oder auf den Barrikaden. Er fand ihn mitten in der Gesellschaft.

Und so, wie in der Heiligen Nacht der Engel den Hirten verkündete: "Fürchtet euch nicht!", so sendete auch der Weihnachtsgottesdienst die Botschaft aus, dass die Angst nicht das Leben beherrschen darf. In die Gebete des Abend wurden Pflegekräfte und Ärzte, die um das Leben von Corona-Patienten kämpfen, ebenso eingeschlossen, wie diejenigen, für die das Leben in der coronabedingten Isolation eine harte Prüfung darstellt.

Erzählt wurde zudem über Dinge, die Freude stifteten, wie den hilfsbereiten FCC, der bei der Suche nach einem Ort für den Gottesdienst mit dem Stadion aushalf, oder Fußballfans aus der Südkurve, die einen Lieferdienst für Bedürftige aus der Risikogruppe ins Leben gerufen haben.

Als dann die Geschichte auf das Licht an der Krippe zu sprechen kam, hätte mancher Stadionbesucher sich als Bonbon noch ein kurzzeitiges Aufblinken der Flutlichtbeleuchtung gewünscht. Denn der Gottesdienst war zugleich der Abschied vom Stadion in seiner alten Form. Der Umbau hat begonnen, wie an der bereits abgebrochenen Nordkurve zu sehen war.