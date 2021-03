Hoffnungsschimmer Kulturarena

Auch in diesem Jahr wird es keinen Holzmarkt geben. Das Spektakel war für den 10. April geplant und wurde jetzt von Jenakultur abgesagt.

Carsten Müller ist anzumerken, wie mürbe ihn das Thema macht. Vor einem Jahr folgte Jenakultur dem Prinzip: 2021 wird alles besser. Jetzt muss der stellvertretende Werkleiter feststellen, dass das Wort „abgesagt“ weiterhin eine bestimmende Vokabel bleibt. Der Thüringer Holzmarkt, das Lisa-Gartenfest, das Familienfest „Dein Tag im Paradies“ und der Jenaer Frühlingsmarkt – alles Veranstaltungen, die am Freitag vom Eigenbetrieb abgesagt wurden. Und doch will Jenakultur an der Kulturarena im Sommer festhalten. Das sei ein Hoffnungsschimmer.