Hofreiter besucht Jena-Batteries

Jena. Jenaer Akkus für Solar- und Windstromspeicherung

Der Bundestagswahlkampf führt die Grünenspitze an die Basis. Fraktionschef Anton Hofreiter besuchte am Donnerstag ein Jenaer Unternehmen, das der Energiewende den Weg ebnen könnte. Jena-Batteries-Geschäftsführer Rainer Zepke (rechts) zeigte Hofreiter im Gewerbegebiet Jena 21 den Prototypen einer großen stationären Batterie, die seine Firma entwickelt und baut. Sie dienen der Speicherung von Strom, der aus Solarenergie oder Windkraft gewonnen wird. Die Akkus werden in Standardcontainern ausgeliefert.