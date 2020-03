Hohe Strafen drohen bei Spielplatznutzung in Kahla

Die erste Woche mit strikteren Verfügungen zur Eindämmung der Corona-Krise geht vorüber. Eine Woche, die auch die Verwaltungen im nördlichen und südlichen Saaletal gefordert hat, gerade auch, weil es viele offene Fragen gab.

Während die Stadt Jena schnell und stringent das öffentliche Leben immer weiter einschränkte, zog der Saale-Holzland-Kreis schlussendlich erst mit der Notverordnung des Landes nach. Mit Folgen: So waren Anfang der Woche, als die Spielplätze in Jena bereits gesperrt waren, die Rutschen und Schaukeln in Umlandgemeinden besonders frequentiert, weiß Carl Krumbholz, Chef der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg. Seit dem 19. März gilt nun auch im Kreis die Allgemeinverfügung, „aber es kommt bei einigen Leuten nicht an, wozu sie nötig ist“, sagt er.

VG Südliches Saaletal für Besucherverkehr gesperrt

Das sieht auch der Bürgermeister der Stadt Kahla, Jan Schönfeld (parteilos), so. Er droht jetzt drastische Geldstrafen für jene an, die weiterhin die Spielplätze nutzen – „bis zu 25.000 Euro“, sagt er. Die Absperrschilder wurden bereits dahingehend geändert, die Kontrollen würden verschärft.

Um wem sich Schönfeld derzeit besonders sorgt, sind die Senioren und weiteren Risikogruppen. Zahlreiche Bürger hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass gerade ältere Menschen jetzt vermehrt unterwegs sind – obwohl sie geschützt werden sollen. Natürlich könnten sie ihre Erledigungen machen, aber ansonsten gilt die Devise: Bleiben Sie zu Hause!

Während das Rathaus in Kahla, das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises und weitere Verwaltungen in der Region bereits für Besucher gesperrt sind, zieht jetzt auch die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal (VG) nach. Ab sofort ist die Bahnhofstraße 23 in Kahla für den Besucherverkehr geschlossen. „Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Vernunft der Menschen begrenzt ist“, sagt Vorsitzende Silvia Voigt, die ihre Mitarbeiter schützen muss. Jetzt erfolgen Terminvergaben nur noch über telefonische Voranmeldung – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags 14 bis 18 Uhr. Die Zentrale Vermittlung ist erreichbar unter 036424/590 oder 59110.

Kommunalpolitische Entscheidungen sind ausgesetzt

Hier wie auch in den anderen Verwaltungen entscheiden nun die Mitarbeiter, ob das Bürgeranliegen dringlich ist. Ansonsten seien alle Ämter besetzt und arbeitsfähig.

Die kommunalpolitischen Entscheidungen im nördlichen und südlichen Saaletal des Kreises liegen vorerst auf Eis, Stadt- und Gemeinderäte tagen derzeit nicht. Die Bürgermeister besitzen nach Thüringer Kommunalordnung ein Eilentscheidungsrecht. Sowohl Jan Schönfeld als auch Amtskollegin Dorothea Storch (CDU) in Camburg betonen, dies aber nur im äußersten Notfall einzusetzen. Die beiden Städte laufen derzeit ohnehin auf Sparflamme, da beide Kommunen noch keinen Haushalt für 2020 aufstellen konnten und somit nur Pflichtaufgaben erfüllt werden dürfen.