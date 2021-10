ARCHIV - 19.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Stephan Harbarth, Vorsitzender des Senats beim Bundesverfassungsgericht und Präsident des Gerichts, verkündet ein Urteil. (zu dpa: "Präsident des Bundesverfassungsgerichts sorgt sich um Lage in der EU") Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hoher Besuch zum Feuerbach-Tag in Jena

Jena. Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, spricht zu Jenas Juristennachwuchs

Mit einem besonderen Gastredner begeht die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena ihren diesjährigen Feuerbach-Tag. Am Freitag, 5. November, wird in der Aula des Universitätshauptgebäudes (Fürstengraben 1) der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, sprechen. Sein Thema sind die „Herausforderungen an junge Juristinnen und Juristen“ – passend zur Veranstaltung, bei der die neuen Doktoren und Doktorinnen geehrt.

Der jährliche „Feuerbach-Tag“ ist der höchste „Feiertag“ der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Jena: Im Gedenken an ihren bedeutenden Alumnus Paul Johann Anselm Feuerbach, der in Jena studiert und Anfang des 19. Jahrhunderts als Professor gelehrt hat, nehmen die Juristen den Geburtstag Feuerbachs traditionell zum Anlass, im Rahmen eines akademischen Festakts die Promovierenden des Jahres zu verabschieden und ihnen ihre Doktorurkunden zu überreichen.