Hotelbau am Jenaer Volksbad ab Frühjahr

So ähnlich könnte das Hotel aussehen, das von Frühjahr 2023 an beim Volksbad auf der Fläche des bisherigen Parkplatzes gebaut werden soll.

Jena. Drei-Sterne-Plus-Haus der Marke „Hampton by Hilton“ soll innerhalb von 18 Monaten errichtet sein. Wie die örtliche Herbergen den Zuwachs betrachten

Erste Zweifel an der Bereitschaft zum Bau eines Hotels beim Volksbad hat er zerstreut. „Es ist gar keine Frage, dass wir ernsthaft wollen“, sagte auf Anfrage Matthias Koerber, Geschäftsführender Gesellschafter der Tristar GmbH. Das Berliner Unternehmen ist Investor bei dem Projekt und hat das zugehörige Grundstück erworben, indessen die Baugenehmigung nach Angaben von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) längst erteilt ist. Koerber dazu: „Eigentlich sollte der Baubeginn schon vollzogen sein. Corona hat alles ziemlich durcheinandergebracht.“

18 Monate Bauzeit

In Jena wolle die Tristar ein Drei-Sterne-Plus-Hotel der Marke „Hampton by Hilton“ auf Franchise-Basis errichten, sagte Koerber. Sieben Häuser speziell dieser Marke für Geschäfts- und Urlaubsreisende betreibe Tristar bereits in Deutschland; insgesamt halte man 40 Hotels in Österreich, der Schweiz und Deutschland.

Vorerst stünden in Jena noch Vermessungsarbeiten an. Zudem müsse eine Spezialfirma sich mit dem Integrieren eines Masts befassen, dessen Verkabelungen mit der Straßenbahn bis an das Hotelgebäude heranreichen. In nächsten Schritten müsse mit der Telekom verhandelt werden; sei mit den Stadtwerken zu klären, wie die Fernwärme in die Erde gebracht wird. Und nicht zu vergessen die archäologischen Untersuchungen der Baugrube, was weitere drei Monate benötige. „Dann können wir die Bauleitplanung scharfstellen“, sagte Koerber. Er rechne damit, dass „spätestens“ im nächsten Frühjahr der richtige Bau losgeht, der 18 Monate andauern soll. Das Haus mit einem Erd- und vier weiteren Geschossen werde bei einer derzeitigen Investitionssumme von 18 Millionen Euro 144 Zimmer bergen und über 36 Auto-Stellplätze in einer Tiefgarage verfügen. Tristar wolle in Jena 15 Vollarbeitsplätze fürs Hotel und sechs bis sieben Arbeitsplätze für die Reinigung schaffen.

Internationale Zugkraft

Matthias Koerber sagte, das Prädikat „Fünf Sterne“ werde oft zu unvermittelt mit der Qualität des Angebots gleichgesetzt und kennzeichne in Wahrheit zuerst die Größe der Zimmer. Wenn Tristar in Jena „nur“ ein Drei-Sterne-Plus-Haus hinsetze, dann sei das gleichwohl ein gutes klassisches Business-Hotel mit Frühstücksangebot. Und wie steht’s um das globale Hotel-Problem, dass manche Paare wegen der unterschiedlichen Schlafgewohnheiten keine gemeinsame Matratze haben wollen? In allen Häusern würden die gleichen Matratzen angeboten. Allerdings könne man wählen zwischen Twinbett (Bett und Matratze getrennt) und Kingsize-Doppelbett, erläuterte Matthias Koerber.

Er ist überzeugt, dass die Marke „Hampton by Hilton“ Jena zum Vorteil gereiche. Es würden internationale Gäste mit Haus-Erfahrung angezogen, weil sie sich beim Suchen in der weltweiten Buchungsmaschine sagen würden: Da erlebe ich keine Überraschung. Im Übrigen seien die allgemeinen deutschen Auslastungszahlen im August besser gewesen als gleichen Monats im Jahre 2019.

Weiteres Vier-Sterne-Haus?

Das bestätigte aus Jenaer Sicht Michaela Jahn-Neubert, die Vorsitzende des Vereins Initiative Innenstadt. Als Wirtin des Gasthauses „Noll“ habe sie im angeschlossenen Hotel erlebt, wie Anfragen im August und September negativ beschieden werden mussten: Hotel ausgebucht. Das sei doch ärgerlich für Jena. Insofern könne man die Erweiterung des Angebots in der Stadt nur begrüßen. Carsten Müller, Jenakultur-Werkleiter und Touristik-Experte, sieht in dem Neubau am Volksbad „eine absolut lohnenswerte und notwendige Investition“. Die „sehr guten Auslastungen im Sommer“ gäben dem Projekt recht. Und die Nachfrage werde weiter anziehen, wenn das Volkshaus als neues Kongresszentrum noch mehr Fahrt aufnimmt. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) ist wegen der Nachricht aus Berlin „froh, dass es weitergeht“. Und: Aus Gerlitz’ Sicht täte Jena auch ein weiterer Vier-Sterne-Neubau gut.