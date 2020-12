Claudia und Rainer Hohberg berichten in einem neu erschienenen Buch über die Geschichte und Gegenwart der Hummelshainer Schlösser und der Jagdanlage Rieseneck.

Am südlichen Zipfel des Saale-Holzland-Kreises liegt ein Refugium der Ruhe, umgeben von herrlich hohen Baumwipfeln, unter deren Schatten das Wild entlang streift. Kein Wunder also, dass hohe Herrscher einst Gefallen an Hummelshain fanden, weil sie dort neben der Ruhe auch ihr liebstes Hobby ausüben konnten, die Jagd.