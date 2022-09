Neue Laternen zum Fest des Waldes und der Jagd

Hummelshain. Hummelshain feiert am Wochenende sein Fest des Waldes und der Jagd. Weil wieder zahlreiche Besucher erwartet werden, wurde der Schlosspark vorab verschönert

50 Jahre Fest des Waldes und der Jagd werden am Wochenende in Hummelshain gefeiert. Der verantwortliche Verein „Natur & Kultur Hummelshain“ erwartet nach dem Rekord im vergangenen Jahr wieder bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher. „Es ist mit der Besucherzahl und circa 80 Ständen das größte Fest für Jagd, Forst und Naturschutz in Thüringen“, sagt Bürgermeister Stephan Tiesler (CDU).

Um das Ambiente im Schlosspark, in dem das Fest stattfindet, weiter zu verschönern, haben die Gemeinde und der Verein sechs neue LED-Lampen im dunkelgrünen Altstadt-Design aufgestellt, die fünf alte Betonmasten aus DDR-Zeiten ersetzen. Insgesamt 12.000 Euro sind laut Tiesler investiert worden. Am Festwochenende soll es eine Spendenbox geben, in der Geld für eine siebte Lampe am Spielplatz gesammelt wird. „Die Kabel zum Standort sind schon vorbereitet“, so Tiesler.

Viele Helfer packen mit an

Eindruck vom Fest des Waldes und der Jagd in Hummelshain im Jahr 2021. Foto: Stephan Tiesler

Zudem wurden insgesamt 18 Fahnen mit dem Logo des Festes angeschafft, die nun in Hummelshain zu sehen sind. Allgemein ist die Vorfreude groß, etwa 100 Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde packen bei den Vorbereitungen und der Durchführung mit an. Hinzu kommen circa 50 Unterstützer von außerhalb. „Die Gäste des Festes merken jedes Mal, wie viel Herzblut hier drin steckt, und kommen deswegen gerne wieder“, sagt Tiesler.

Es ist übrigens das 36. Fest des Waldes und der Jagd, das am Wochenende – Samstag, 10. September, ab 13 Uhr bis abends und Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr – stattfindet. Nach der Wende war die Tradition eingeschlafen und wurde 2011 wieder ins Leben gerufen. „Wir machen nie groß Werbung für das Fest, weil wir langsam wachsen wollen. Die Mundpropaganda reicht schon aus“, sagt Tiesler.

Blick aus luftiger Höhe

Höhepunkte am Wochenende seien die Krönung der 4. Ostthüringer Jagdkönigin am Samstag, die Meisterschaft im Holzrücken, die Simulation einer Rettungsaktion im Wald, eine Pittiplatsch-Aufführung sowie das Jagdhornbläsertreffen.

Zudem soll es einen Schwerlastkran geben, der Besucherinnen und Besucher in einer Gondel in luftige Höhe zieht. „So kann man die Schlösser und das Dorf im Grünen mal aus einer neuen Perspektive sehen“, sagt Stephan Tiesler. Hinzu komme ein „extrem buntes Rahmenprogramm.“

Das komplette Programm ist zu finden unter newdesign.fest-des-waldes-und-der-jagd.de