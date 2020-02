Hummelshainer fordern Amt auf, einem Paar seine beiden Hunde zu entziehen

In Hummelshain ist ein Paar wegen seiner Hundehaltung in die Kritik geraten. Der Vorwurf gegen die Frau und den Mann, die in einer Beziehung stehen und auch in einer gemeinsamen Wohnung leben, lautet: Verdacht des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Die Kriminalpolizei Jena hat bei der Staatsanwaltschaft Gera Anzeige erstattet wegen des Verdachtes der Tierquälerei.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) „Südliches Saaletal“ sind eingeschaltet worden, genau wie der Tierschutzverein des Saale-Holzland-Kreises. „Uns liegen Aussagen mehrerer Einwohner vor, die von mindestens acht Beißattacken sprechen, die von den beiden Hunden ausgegangen sein sollen“, sagte Doreen Rheinländer, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Außerdem hätten Einwohner beobachtet, dass mit den Hunden tierschutzwidrig umgegangen wurde.

Laut Zeugenaussage die eigenen Hunde getreten und geschlagen

„Man kann mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit von einer massiven Fehlprägung der Hunde ausgehen“, sagte Rheinländer. Ausgangspunkt war das Erlebnis der Einwohnerin Sylvia Seime in den Abendstunden des 4. November. Sie beobachtete, wie die in der Kritik stehende Frau beim Gassi-Gehen einen der Hunde mit der Leine zu Boden gezerrt und mit der Hand mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Der andere Hund, den die Frau davor vergeblich rief, kam zurück und legte sich vor ihr auf den Boden. Die Frau soll den Hund mit dem Fuß in den Bauch getreten haben.

Frau Seime nahm sofort Kontakt mit dem Lebensgefährten der Frau auf. Er ist der Hundebesitzer. Er zeigte sich verwundert über das Verhalten seiner Freundin. Er würde sie daraufhin ansprechen. Wie mittlerweile andere Zeugen bestätigen können, sei dieser Umgang mit den zwei Hunden kein Einzelfall gewesen.

Hundebesitzer fühlen sich zu Unrecht kritisiert

Am 7. November erstattete Sylvia Seime bei der Polizei Anzeige. Die Beamten in Stadtroda hätten die Anzeige nur zögerlich angenommen, schilderte Seime, da sie kein Verstoß nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes sahen, sondern, wenn überhaupt bestenfalls, eine Ordnungswidrigkeit. Im Paragrafen 17 soll tierschutzwidriges Verhalten geahndet werden. Dazu zählt auch die rohe und quälerische Misshandlung von Tieren. Geahndet wird allerdings nur die vorsätzlich begangene Tat und nicht der bloße Versuch der Tat. Die Anzeige wurde der Ordnungsbehörde zugestellt.

Das Pärchen sieht sich zu Unrecht in der Kritik. „Das Veterinäramt hat sich bei uns umgeschaut und konnte nichts Gravierendes erkennen““, sagte der Mann am Telefon. Er sieht sich offenbar einer Rufmord-Kampagne ausgesetzt, „nur weil einer in dem Dorf nicht willkommen ist, kann man doch das Leben von zwei Menschen und zwei Hunden nicht zerstören.“ Trotz eines Schriftwechsels, mehrerer Telefonate und zwei vereinbarter Termine kam es nicht zu einem Treffen mit unserem Reporter.

Im Interesse der Hunde strebt die Tierschutzverein-Vorsitzende Doreen Rheinländer eine Sicherstellung der Vierbeiner an. Der Tierschutzverein hat sich bereits um einen Platz in einem Zentrum bemüht. „Somit hätten beide Hunde eine echte Chance auf Resozialisierung. Sie würden damit auch keine Gefährdung der Öffentlichkeit mehr darstellen.“

Bei den Hunden handelt es sich um Hunderassen, die dem Halter unausweichlich Fachkenntnisse abverlangen. Was sagen die Institutionen und Behörden? Hummelshains Bürgermeister Stephan Tiesler verwies an das Ordnungsamt in Kahla, „das im rechtlich möglichen Rahmen derzeit sehr aktiv ist“.

Eine Unterschriftensammlung wurde gestartet

Eine ähnliche Antwort gab es vom Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland. Die Behörde sei über den Fall informiert, sie habe die Tierhaltung bereits vor Ort kontrolliert und veterinärrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Weiter hieß es: „Diverse Vorfälle werden vom Ordnungsamt der VG Südliches Saaletal bearbeitet.“ Der zuständige Sachgebietsleiter des Ordnungsamtes reagierte auch. Er teilte schriftlich mit, dass man aus datenschutz- sowie verwaltungsverfahrensrechtlichen Gründen keine näheren Auskünfte erteilen kann. Weiter hieß es, dass alle im Ordnungsamt zur Anzeige gebrachten Sachverhalte im Rahmen der einschlägigen Rechtsgrundlagen geprüft und gegebenenfalls verfolgt werden.

Im Ort wird seit Mitte Januar mobil gemacht mit einer Unterschriftensammlung. Adressat ist das Ordnungsamt. Die Macher der Sammlung werfen dem Amt zögerliches Verhalten vor und fordern ein sofortiges Handeln. Die Forderungen lauten, den Besitzern die Tiere sofort zu entziehen und ein dauerhaftes Hundehaltungsverbot zu erlassen.