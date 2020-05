Jena. Ein Jogger ist in Jena von einem Hund gebissen worden. Um den Sachverhalt zu klären, lief er dem Besitzer hinterher. Doch der schloss sich in seiner Wohnung ein.

Hund beißt Jogger in die Wade – Hundebesitzer flüchtet und schließt sich ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hund beißt Jogger in die Wade – Hundebesitzer flüchtet und schließt sich ein

Als am Donnerstagabend ein 30-Jähriger aus Jena mit einem Bekannten joggen war, wurde er von einem Hund angegriffen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Hundehalter auf dem Fahrrad hinter den Joggern unterwegs und führte seinen Hund an der Leine neben sich. In einer Engstelle habe der Hund, wahrscheinlich aus Panik, einen der Läufer in die Wade gebissen.

Hundebesitzer schloss sich in Wohnung ein

Um die Sache zu klären, liefen die Jogger dem Hundehalter hinterher, der sich dann in seiner Wohnung einschloss. Erst das Eintreffen der Polizeibeamten konnte ihn dazu bewegen, dass er vor die Tür kam und den Hundebiss einräumte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Weitere Blaulichtmeldungen