Jena. Ein Hundewelpe und vier Katzenbabys sind vor dem Tierheim in Jena ausgesetzt worden. Die kleinen Katzen sind erst drei Wochen alt.

Hundekind und Katzenbabys vorm Jenaer Tierheim ausgesetzt

Gleich zweimal wurden jetzt Tierkinder vor dem Jenaer Tierheim ausgesetzt: In der Nacht vom 27. auf den 28. April war es eine vier Monate junge Hündin, und in der darauffolgenden Nacht landeten vier Katzenbabys vor dem Tor der Einrichtung in Göschwitz.

Ausgesetzte Katzenbabys im Jenaer Tierheim Foto: Kerstin Wuthenow

Das Hundekind ist nach Einschätzung von Kerstin Wuthenow vom Tierheimverein in einem ganz guten Zustand, aber eben noch sehr verschreckt. Vom Team des Tierheims wurde es gleich „Würmchen“ genannt, liebevoll versorgt und tiermedizinisch betreut.

Die kleinen Katzen sind erst drei Wochen alt und benötigen eigentlich noch ihre säugende Katzenmutti. Deshalb werden sie nun mit der Flasche aufgezogen. „Es ist anzunehmen, dass diese Tierkinder hilflos auf der Straße gelandet wären, wenn es unser Tierheim nicht geben würde. Wir appellieren an dieser Stelle nochmals ausdrücklich, geschlechtsreife Katzen kastrieren zu lassen, um unerwünschten Nachwuchs zu verhindern“, betont Wuthenow.

Vermittlung von Tieren ist nun wieder möglich

Es gibt aber auch Neuigkeiten positiver Art aus dem Tierheim zu vermelden: Die Corona-Pandemie hatte ja auch zu erheblichen Einschränkungen geführt. Nun können erste Lockerungen verkündet werden. Ab sofort ist die Vermittlung von Tieren sowie die Aufnahme von Pensionstieren wieder möglich. Hierfür sind allerdings vorherige Terminabsprachen erforderlich. Dabei müssen auch im Tierheim die zurzeit überall in Jena geltenden Hygiene-Regeln eingehalten werden, also Mundschutz und Mindestabstand. Darüber hinaus bleibt das Tierheim vorläufig noch weiter für den üblichen Besucherverkehr geschlossen. Der Tierheimverein bittet um Geduld und Verständnis für diese Maßnahmen.

Tierheim Telefon 03641/210922, Montag - Dienstag, 11-16 Uhr und Mittwoch - Sonntag, 11-14 Uhr