Hundekot im Theater, Banditen vor Weihnachten und eine Silvesterparty in Jena

Jena Welche Partys vor Weinachten noch anstehen und wie man das Jahr ausklingen lassen kann

Das Jahresendkonzert mit Los Banditos

Pünktlich zwei Tage vor Weihnachten wird es wieder wild mit den „Los Banditos“ im Theatercafé. Die Jenaer Banditen spielen wieder in ihrer Heimatstadt, genau da wo alles damals in den 1990s begann. Die vorweihnachtliche Kuh fliegt am Freitag, 22. Dezember ab 20 Uhr.

Die Hundekot-Attacke gibt es vor dem Jahreswechsel noch sechsmal zu erleben

In der thüringischen Provinz sucht ein Schauspiel-Kollektiv ein Thema für eine Vorstellung, die überregional möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen soll. Da das schon eine Herausforderung ist, beschließen sie die „Hundekot-Attacke“ eines Choreografen auf eine Kritikerin als Grundlage zu nehmen: Eine wahre Begebenheit, die einige Wochen durch die Medien ging und als Angriff gegen die Pressefreiheit und gegen die demokratische Kultur gewertet wurde. Während der Proben bekommen sie Angst, selber personae non gratae zu werden und geraten in Streit, der das Kollektiv zu sprengen droht. Ende Oktober feierte diese Produktion des Theaterhaus-Jena-Kollektivs ihre Premiere. Jetzt, vor und nach Weihnachten, steht die Produktion wieder auf dem Spielplan – am 21., 22., 23. sowie 27., 28. und 29. Dezember, 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information Jena, Restkarten verkauft die Abendkasse.

Silvesterparty im Stadtteilzentrum Lisa

Ein angenehmer Jahresausklang mit Musik, Tanz, Programm und gastronomischer Versorgung erwartet die Gäste im Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West. Tickets für die Party sind erhältlich bis 28. Dezember in der Jena Tourist-Information sowie online unter jena.de/tickets. (75 Euro pro Person). Telefonische Tischreservierungen werden unter 03641/49-2835 angenommen.