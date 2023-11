Jena: Hundekot ist selten angemessen

Am 3. November beginnt in Jena das Tanzfestival „Theater in Bewegung“: Szene aus „The Long Run“ des Choreografen und Tänzers Sebastian Weber. Mit Hundekot-Attacken ist im November ebenfalls zu rechnen.

Jördis Bachmann über Kritik und Tanz und sportliche Inkonsequenz

Ich sei Teil eines Theaterstücks, schrieb mir ein Freund, der sich „Die Hundekot-Attacke“ im Jenaer Theaterhaus angesehen hatte. Nun kann das viel bedeuten – vor allem, da das Stück sich auf den Angriff von Ballettdirektor Marco Goecke auf die Journalistin Wiebke Hüster mit einem Beutel Hundekacke bezieht. Kurzzeitig wurde mir mulmig.

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena. Foto: Privat

Später erfuhr ich, dass Schauspieler Nikita Buldyrski einen Rap auf die Bühne bringt, in dem er sowohl meine Kollegin als auch mich durchaus wohlwollend und mit Respekt vor dem journalistischen Beruf erwähnt. Ich bin stolz wie Bolle. Ein Lob aus der falschen Richtung, kann sich anfühlen wie eine Hundekot-Attacke, eines aus der richtigen Richtung ist wie ein Purzelbaum auf einer Blumenwiese.

Gut, dass ich das Stück nicht rezensieren musste, da wäre ich in die Bredouille gekommen. Der Punkt ist, dass man immer kritisieren darf – auch die Kritiker. Aber fast immer lassen sich auch Aspekte finden, die einen Blumenwiesen-Purzelbaum ermöglichen – etwas Positives, das man in den Fokus nehmen kann.

Es gibt in Jena zwar keinen Ballettdirektor am Theaterhaus, aber am heutigen Freitag beginnt das Jenaer Tanzfestival „Theater in Bewegung“. Bei der Betrachtung der Tänzerinnen und Tänzer schwanke ich gern zwischen der Ehrfurcht vor dem, was man mit der nötigen Disziplin aus einem menschlichen Körper machen kann und Scham vor der eigenen sportlichen Inkonsequenz.

Allein dafür verdienen die Künstler und Künstlerinnen schon etwas Blumenwiesen-Kritik und wenn auf die Wiese ein Hund gekackt hat, dann kann man ja ein Stöckchen als Markierung stecken und den Purzelbaum daran vorbei machen. Und das ist ein Gedanke, der auf alle Berufe, auf alle fast Menschen und auf viele Themen anwendbar ist. Die Fälle, in denen eine Hundekot-Attacke angemessen erscheint, in denen die ganze Wiese ein Tretminen-Feld ist, gibt es sicher, doch sie sind selten.