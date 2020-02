Jena. Die CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat will Anreize für die Vermittlung von Tierheimtieren bieten. Das Hauptproblem wird damit aber nicht gelöst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hundesteuer für Langsitzer im Jenaer Tierheim soll entfallen

Es klingt ein bisschen nach Knast: „Steuerfreiheit für Langsitzer“. Dahinter steckt aber eine Beschlussvorlage der CDU-Fraktion, die am Mittwoch im Jenaer Stadtrat behandelt wird. Die will dem Tierheim unter die Arme greifen, indem Hunde, die länger untergebracht sind, steuerlich befreit werden. Das Ziel ist, einen Anreiz für die Vermittlung zu geben. So einfach lasse sich das Problem indessen nicht lösen, sagt Tierheim-Leiterin Sophia Bigalk.

Als Langsitzer werden Hunde angesehen, die schon mehr als zwei Jahre im Tierheim untergebracht sind. Wer einen von ihnen eine neues Zuhause schenkt, soll dauerhaft keine Hundesteuer zahlen. „Es ist eine schöne Idee, bringt uns aber nicht viel“, sagt die Tierheim-Leiterin. Denn das Hauptproblem bei der Vermittlung sei nicht die Hundesteuer, sondern die Suche nach den richtigen Haltern. „Sie müssen mit den Hunden umgehen können“, sagt Bigalk. Ein anderer Punkt sei, dass einige Hunde nicht innerhalb Jenas vermittelt werden, eine unbefristete Steuerbefreiung also für Bewohner in anderen Kommunen nicht gelten kann. Dieses Feedback habe sie auch den CDU-Stadträten gegeben. Im 2017 eröffneten Hundehaus im Jenaer Tierheim können maximal 25 Vierbeiner untergebracht werden. Unter den derzeit 13 Hunden, die im Tierheim untergebracht sind, seien einige verhaltensauffällige, die nur an erfahrene Hundebesitzer abgegeben werden könnten, denn die wüssten mit der Körpersprache und Mimik des Tieres umzugehen. Zweimal habe das Tierheim-Team in der Vergangenheit versucht, Langsitzer an Hundeneulinge zu vermittelt, „das ist aber nicht geglückt“, sagt Bigalk. Überhaupt äußerten viele, die ins Tierheim auf der Suche nach einem tierischen Familienmitglied kommen, den Wunsch nach einen kleinen, einfach zu haltenden Hund, der in die Wohnung passt. Ein größerer, vielleicht sogar älterer Hund passt dann nicht ins Konzept. Das Tierheim-Team lehne immer wieder auch die Aufnahme von Hunden, die Privatpersonen abgeben wollen, ab, wenn die Kapazitäten ausgereizt sind. „Es gibt immer einen Grund, warum ein Hund abgegeben wird“, sagt Bigalk, nur sei das manchmal nicht jener, der angegeben wird. Die Zeit für das Tier fehlt, sagen manche, am Ende stellt sich heraus, dass sie mit dem Hund nicht umgehen können. Wenige Pflegestellen in Jena Oder ältere Tiere: „Wir wollen umgehen, dass sie ihre letzten Tage im Tierheim verbringen.“ Idealerweise könnten sie an Pflegestellen vermittelt werden, in deren familiären Rahmen die Hunde ihren Lebensabend verbringen. Aber in Jena sind nur zwei solcher Pflegestellen bekannt. Sollte der Antrag der CDU-Fraktion bewilligt werden, kommt auf die Stadt kein großer steuerlicher Verlust zu. So geht die Fraktion jährlich von 300 Euro Mindereinnahmen aus, wenn ein bis zwei Tiere vermittelt werden.