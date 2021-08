ICE wieder rund um die Uhr in Jena

Jena. Flottes Wandmotiv in Jena-Göschwitz

Der ICE macht sich seit ein paar Jahren rar in Jena. Jetzt ist der Express wieder da – zumindest optisch. Bei der Tunnelrenovierung am Bahnhof Jena-Göschwitz hat die Deutsche Bahn ihn als Leporello an die Wand gebracht. Bei Reisenden kam die neue Bahnwelt gut an. Jetzt sollte die Bahn auch noch den dauergestörten Aufzug zu den Bahnsteigen 1 und 2 wieder flottbekommen, sagen sie. Immerhin fahren dort ein IC-Paar nach Wien und Rostock und der Saalbahn-Regionalverkehr ab.