Ideen in der Corona-Krise gesucht

Um die lokalen Herausforderung der Corona-Pandemie zu bewältigen, blickt Jenawirtschaft auch auf digitale Lösungen. So soll nach Ostern ein Jenaer Digitalcamp namens „JenaVsVirus" organisiert werden, um pragmatische Lösungen für die Stadt zu finden. Angelehnt ist das Prinzip an den Hackathon, der vor wenigen Wochen von der Bundesregierung organisiert wurde. Damals bastelten 27.000 Teilnehmer gemeinsam an innovativen Soft- und Hardwareentwicklungen.

Im Mittelpunkt stehen laut Domenique Dölz, Initiator des Projekts und Clustermanager Digitalwirtschaft bei der Wirtschaftsförderung Jena, fünf Themenfelder: Gesundheit – Wirtschaft und Arbeit – Ernährung, Versorgung, Fürsorge – Verwaltung, Digitalisierung, Daten sowie Bildung und Kultur. Alle Jenaer können sich beteiligen. Mögliche Fragestellungen richten sich darauf, Risikogruppen zu schützen, ohne sie zu isolieren; wie Lieblingsläden vor der Insolvenz geschützt werden können oder wie das Vereinsleben aufrecht erhalten werden kann.

Laut Clustermanager Dölz sind aber explizit nicht nur die „IT-Nerds“ zum Mitmachen aufgerufen. „Wir suchen kluge Köpfe aus allen Bereichen der Jenaer Stadtgesellschaft“, so Dölz. „Voraussetzung ist nur, dass man zwischen dem 14. und 18. April Zeit und Lust hat, mit anderen Leuten gemeinsam Ideen zu entwickeln.“ Einbringen könne man sich auch stundenweise. Außerdem sind auch begleitende Angebote wie Sport und Kultur Teil des Camp-Programms. Schirmherr ist Sicherheits-Dezernent Benjamin Koppe.

Informationen: www.JenaVsVirus.de