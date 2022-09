IFA-Kollektiv mit Herz für den Jenaer Wünschewagen

Jena. In den vergangenen Jahren etwa 8000 Euro für das Herzensprojekt des Arbeiter-Samariter-Bundes gesammelt.

Das „IFA-Kollektiv Sachsen-Thüringen“ überreichte den diesjährigen Spendenscheck dem Wünschewagen-Team: Bei der diesjährigen Spendentour wurden insgesamt stolze 1721,36 Euro gesammelt und dem Arbeiter-Samariter-Bund überreicht. Im Laufe der vergangenen Jahre seien somit etwa 8000 Euro dieses Herzensprojekt gesammelt worden, hieß es.

Das IFA-Kollektiv ist eine bunt gemischte Gruppe von IFA-Fahrzeugbesitzern, die sich bei der Rallye „Baltic Sea Circle 2019“ kennen gelernt haben. Bereits seit dieser Tour gehört auch „Wünschi-Bär“, das Maskottchen des Wünschewagen, zum Team. Schon damals hieß es neben dem Abenteuer, Spenden sammeln für den guten Zweck. So entschieden sich die Mitglieder für das Herzensprojekt Wünschewagen. Der Wünschewagen erfüllt einen letzten Wunsch für schwerst kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase und finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Inka Frisch (4.v.r.) vom ASB nahm den Spendenscheck entgegen. Foto: IFA-Kollektiv

Das Jahr 2020 stellte das Kollektiv vor neue Herausforderungen, so wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Ein neues Abenteuer wurde gesucht. Die Idee, mit der Simson an die Ostsee zu fahren, war geboren. Im darauffolgenden Jahr ist das IFA-Kollektiv zu diversen Mittelpunkten von Deutschland gereist. In diesem Jahr folgte dann der Härtetest für Menschen und Maschinen: mit den Simsons von Weimar auf den Großglockner in Österreich. Jede dieser Touren wurde begleitet durch das Spendensammeln. Um den Spendern einen Anreiz zu geben, ist es möglich, die Spende mit einer Aufgabe oder Challenge zu verknüpfen zum Beispiel ein Steak am Krümmer der Simson braten, die 1.000.000 Simson finden, eine Kuh melken, ein TikTok-Video drehen.

Weder Dauerregen noch Knochenbrüche konnten die Truppe jemals aufhalten. Wer an den Abenteuern und Geschichten interessiert ist, findet sie in den bekannten sozialen Medien.