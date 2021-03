IG Metall: Corona ist keine Allzweck-Ausrede

In der laufenden Tarifrunde machten die Belegschaften der Carl-Zeiss-Werke am Mittwoch mobil.

Jena. In einer gewerkschaftlichen Pausenaktion blockieren Zeissianerinnen und Zeissianer die Brücke vor dem Werk.

In der laufenden Tarifrunde machten die Belegschaften der Carl-Zeiss-Werke am Mittwoch mobil. In einer gewerkschaftlichen Pausenaktion zeigten die Kolleginnen und Kollegen ihre Entschlossenheit, notfalls mit weiteren Streikaktionen für die tariflichen Forderungen zu kämpfen. Bei der „aktiven Mittagspause“ wurde von 11.40 bis 11.55 Uhr die Brücke vor dem Zeiss-Werk blockiert.

„Wir sind nun sprichwörtlich fünf vor zwölf. Die Belegschaften setzen ein sichtbares Zeichen: Unsere Bereitschaft zu weiteren Aktionen ist sehr hoch!“, sagt Gewerkschaftssekretär Lutz Geydan von der IG Metall Jena-Saalfeld zum Abschluss der Aktion. Die aktuelle Lage mit vollen Auftragsbüchern und satten Gewinnen in den meisten Zeiss-Betrieben gebe den Spielraum, trotz Pandemie die Zeichen auf Zukunft zu stellen. Corona sei eine Herausforderung, aber keine Allzweck-Ausrede gegen die Angleichung.

Niemand könne am Gründungsstandort Jena verstehen, warum es in dem weltweit tätigen und erfolgreichen Konzern ausgerechnet in Deutschland eine tarifliche Zwei-Klassengesellschaft Ost und West gebe, sagt Lars Fischer, Vertrauenskörperleitung der Carl-Zeiss-Betriebe. In den Teams und Projekten gebe es die absurde Situation, dass die Thüringer Kolleginnen und Kollegen zum Teil deutlich weniger verdienten und drei Stunden mehr arbeiten müssten. „Die Zeissianerinnen und Zeissianer in Jena möchten endlich – im 31. Jahr der Deutschen Einheit – die Angleichung Ost mit der 35-Stunden-Woche“, sagt Fischer.

Seit Anfang März hat es in Zeiss-Betrieben insgesamt zwei Streikaktionen gegeben, darunter auch ein Home-Office-Warnstreik. Insgesamt sind bei den Zeiss-Betrieben in Thüringen über 2000 Menschen beschäftigt. Nach dem Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen gingen am Mittwoch die Verhandlungen der Mittelgruppe für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland weiter. In Thüringen gibt es noch keinen Termin für die nächste Verhandlungsrunde.