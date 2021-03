IHK-Schülercollege in den Osterferien

Das IHK-Schülercollege ist in den Osterferien zum ersten Mal in diesem Jahr „on Tour“. Schüler können dabei Berufe in Unternehmen ausprobieren und Ausbildungsmöglichkeiten entdecken. Für einen Tag tauchen die Jugendlichen in die Berufswelt ein und lösen in kleinen Gruppen Praxisaufgaben. „Diese praktischen Erfahrungen sind sehr hilfreich bei der späteren Berufswahl. Zu Beginn der Projekttage können Eltern am Betriebsrundgang teilnehmen und Unternehmen kennen lernen“, sagt Kathrin Rössler, IHK-Expertin Berufsorientierung. Im Mittelpunkt der Projekttage stehe immer das praktische Ausprobieren. In der Stadt Jena machen mit: die Zeiss AG, die dotSource GmbH, das Gasthaus „Zur Noll“, Mc Donald’s an der Autobahn und Reichstein & Opitz GmbH. Viele weitere Betriebe sind es in der Region

Anmeldungen unter www.ihk-schuelercollege.de. Die Teilnahme ist für Schüler ab Klasse 8 kostenfrei, ein Mittagessen wird gestellt. Sollten Terminänderungen aufgrund von Corona eintreten, werden diese auf der Webseite, Rubrik Aktuelles, veröffentlicht.