IHK überträgt Wahlarena aus Jena im Netz

Jena. Podiumsdiskussion in Jena zur Bundestagswahl

Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl organisiert die IHK Ostthüringen in Kooperation mit dem BVMW Ostthüringen eine „Wahlarena Mittelstand Ostthüringen“ in Jena. Die Einladung gilt für IHK-Mitglieder, weitere Interessierte können die Diskussion live in Facebook verfolgen. Nach Angaben der Kammer geht es um die Ausbalancierung von Industrie- und Klimapolitik, den Strukturwandel in Schlüsselbereichen der Wirtschaft, die Fachkräfteentwicklung und nicht zuletzt die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie.

Eingeladen wurden: Mike Mohring (CDU), Cordelius Ilgmann (SPD), Michael Kaufmann (AfD), Thomas L. Kemmerich (FDP), Frank Tempel (Die Linke), Heiko Knopf (Bündnis 90/Die Grünen).

Die Diskussion findet am Sonntag, 12. September, ab 9 Uhr in der Otto-Schott-Straße 15 bei Wot-Catering statt und ist live über www.facebook.com/events/ 327700645703451/ zu verfolgen.