Im Gönnatal fließt das Abwasser jetzt über den Jägerberg

Der Zweckverband Jenawasser investiert im Gönnatal mehr als drei Millionen Euro beim Anschluss von sieben Gemeinden an die zentrale Abwasserentsorgung. Das Abwasser aus Nerkewitz (vorn) und Stiebritz auf der Höhe wird jetzt über Pumpwerke über den Jägerberg geleitet und fließt dann zur Kläranlage in Jena-Zwätzen.

Nerkewitz. Dank diverser Pumpwerke fließt das Abwasser aus dem Gönnatal ab sofort den Jägerberg hinauf und dann wieder herunter zum Klärwerk in Zwätzen.

Das kleine Nerkewitz liegt im idyllischen Gönnatal, die Nachbardörfer – Lehesten, Rödigen oder Stiebritz – schauen von den umgebenden Hügeln auf Nerkewitz herab. Für die Ingenieure des Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes Jenawasser, die am Projekt Gönnatal beteiligt waren, heißt das, sie mussten eine Lösung finden, das Abwasser aus Nerkewitz bergauf fließen zu lassen. Denn Kern dieses Investitionsprojektes ist es, die Gönnatalgemeinden abwasserseitig an die zentrale Kläranlage in Jena-Zwätzen anzubinden. Und dafür muss das Wasser über den rund 350 Meter hohen Jägerberg.