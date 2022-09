Im Jenaer Stadtrat folgt Comouth auf Schuchardt

Jena. Die CDU würdigt den früheren Stadtrat und Kreisvorsitzenden.

Norbert Comouth wird zur Ratssitzung am Mittwoch als neuer Stadtrat vereidigt. Er tritt für die CDU-Fraktion die Nachfolge des pensionierten Mathematik-Professors Dietmar Schuchardt an, der sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann. Schuchardt gehörte über viele Legislaturperioden dem Stadtrat an und war bis 2017 Kreisvorsitzender seiner Partei. Als sein politisches Vorbild habe er stets seinen Vater, den Jenaer Ehrenbürger und ehemaligen stellvertretenden Thüringer Ministerpräsidenten, Gerd Schuchardt, empfunden. „Große Teile meiner politischen Laufbahn verdanke ich ihm“, erklärt der scheidende Stadtrat.

Norbert Comouth Foto: CDU Jena

Der CDU-Kreisvorsitzende Guntram Wothly würdigt das umfangreiche kommunalpolitische Wirken Schuchardts als das eines „Ausnahmepolitikers, den ich stolz als meinen politischen Ziehvater bezeichne“. Gleichzeitig bedauere er dessen Ausscheiden aus dem Stadtparlament: „Die Fraktion verliert mit Dietmar Schuchardt eine wichtige gestaltende Kraft für unsere Stadt.“

Nachfolger Norbert Comouth nimmt die Verantwortung des Stadtratsmandats gern an und möchte als Mitglied der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) vor allem sozialpolitische Akzente setzen. Comouth war viele Jahre Ortsteilrat und stellvertretender Ortsteilbürgermeister in Kunitz und hatte dem Stadtrat bereits bis 2019 angehört.