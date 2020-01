Im Jenaer Theaterhaus über die Klischees von Weiblichkeit stolpern

In „Witch Bitch“ stolpern Mona Vojacek Koper und Henrike Commichau in ihrer lustvollen Beschäftigung mit Beschwörungstänzen, satanischen Ritualen und dem Übersinnlichen immer wieder über Klischees von Weiblichkeit, die mal 1000 Jahre, mal wenige Wochen alt sind.

Jena. Die Premiere des Stücks „Witch Bitch“ und die Vorstellungen am 30. Januar und am 1. Februar sind bereits ausverkauft.

Im Jenaer Theaterhaus feiert am Mittwoch die Produktion „Witch Bitch“ von und mit dem Theater-Duo „hashtagmonike“ (alias Mona Vojacek Koper und Henrike Commichau) Premiere. Die beiden Schauspielerinnen arbeiten inzwischen die zweite Spielzeit am Theaterhaus und bringen mit „Witch Bitch“ ihr zweites Projekt zur Aufführung.

Sind sie in „Damenwahl“ dem Recht der Frauen auf Selbstbestimmung über ihren Körper nachgegangen und widmen sie sich diesmal dem Phänomen „Hexen“. Und sie stolpern dabei in ihrer lustvollen Beschäftigung mit Beschwörungstänzen, satanischen Ritualen und dem Übersinnlichen immer wieder über Klischees von Weiblichkeit, die mal 1000 Jahre, mal wenige Wochen alt sind.

Die Premiere am 29. Januar und die Vorstellungen am 30. Januar und am 1. Februar sind ausverkauft. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, jeweils kurz vor Vorstellungsbeginn reservierte und nicht abgeholte Karten an der Abendkasse zu erwerben, man kann aber auch schon jetzt Karten für die „Witch Bitch“-Vorstellungen am 12., 13. und 14. März in der Tourist-Information Jena kaufen oder sich im Theaterhaus reservieren lassen.

