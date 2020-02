Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Lobedaer „Bären“ schließt sich der Kreis

Das diamantene Hochzeitspaar Dieter und Helga Schilling in Lobeda-Altstadt hat gezeigt, wie Jahrestage gefeiert werden sollten: Ausgiebig und mit allen!

Los ging es mit dem diamantenen Polterabend, der mit allen Freunden, die kommen wollten, im „Bären“ am Tage vor dem 60. Hochzeitstag über die Bühne ging. Damit schloss sich der Kreis, denn im „Bären“ hatten sich Helga und Dieter kennengelernt. Sie war 1956 mit der Mutter aus dem Orlatal nach Jena gekommen und ging zum ersten Mal in der neuen Stadt aus. Und da traf sie auf ihn, der aus dem Ort war und überdies sehr charmant und aufmerksam. Vier Jahre später wurde in Rudolstadt geheiratet, was eine vergleichsweise kleine Party war – damals aber wintertypisch mit Eis und Schnee.

Die zwei großen Fichten vorm Hauseingang des Paares hatte letzte Woche die Lobedaer Feuerwehr aufgestellt, in der Dieter viele Jahre aktiv war. Neben dem Polterabend gab es natürlich eine Feier mit der Familie, Bowlingfreunden und auch eine Runde mit der Hausgemeinschaft, mit der das Paar einen engen Zusammenhalt hat. Teilweise wohnte man schon im selben Haus, bevor Schillings in den DDR-Typenbau der Reihe „Magdeburg“ am Stadtgraben zogen.

Er arbeitete viele Jahre als Starkstrom-Anlagenbauer, war erster Meister im Kraftwerk Winzerla und in der ehemaligen Jenaer Brauerei tätig. Sie war als Verkäuferin beim Konsum in der „Passage“ beschäftigt, in Wöllnitz und Lobeda.

Die Liebe hält bis heute, was beide beim Besuch der Presse – in Form einer weiteren Feierlichkeit mit liebevoll zubereiteten Häppchen – darauf zurückführten, dass sie sehr aktiv durchs Leben gehen und gemeinsam viel unternehmen. Sie gehen wandern und haben noch einen Garten.

Ortsteilbürgermeister Jürgen Häkonson-Hall überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Das Paar kannte er natürlich schon viele Jahre. Und dennoch brachte das offizielle Schreiben der Stadt eine neue Erkenntnis für Häkonson-Hall: „Der Dieter heißt ja eigentlich Dietrich“, stellte er fest. „Richtig“ bestätigte dieser. Bis er seinen ersten Ausweis bekam, hatte er das selbst nicht gewusst, also blieb es beim Jungennamen Dieter, unter dem ihn alle bis heute kennen. Nur bei offiziellen Anlässen ist er der Dietrich!