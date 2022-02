Jena. Mit der Entwicklung Wenigenjenas nach 1945 beschäftigt sich ein Rundgang, der am Samstag, 19. Februar, angeboten wird.

„Im Spiegel der Zeit“ – Die Entwicklung Wenigenjenas nach 1945“ heißt die Stadtführung mit Kerstin Keilholz, die am Samstag, 19. Februar, um 14 Uhr an der Grünen Tanne startet. Die Führung beginnt an der Camsdorfer Brücke (Foto), wo es um Kriegszerstörungen und Wiederaufbau geht. Eine begrenzter Anzahl verfügbaren Karten sind an der Kasse des Stadtmuseums erhältlich.