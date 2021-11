Im Theaterhaus Jena gilt die Regel 2G+

Jena. Für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr gelten Ausnahmen. Vorstellungen fallen aus.

Im Theaterhaus gelten von Mittwoch an die 2G+-Regeln: Wer die Theaterhaus-Vorstellungen besuchen möchte, muss entweder geimpft oder genesen und getestet sein. Die entsprechenden Nachweise und der Personalausweis werden am Einlass kontrolliert.

Aufgrund der neuen Regelungen muss das Theaterhaus folgende Dezember-Vorstellungen aus seinem Spielplan streichen: die Familienvorstellungen „Der Mann, der alles weiß“ am 12., 28., 29. und 30. Dezember, 16 Uhr, sowie die Wunderbaum-Gastspiele „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ am 16., 17., 18. Dezember, 20 Uhr, sowie am 19. Dezember, 16 Uhr.

Bereits erworbene Tickets können in der Tourist-Information Jena zurückgegeben werden, ein Umtausch für andere Vorstellungen ist leider nicht möglich. Auch bei 2G+ gelten für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr Ausnahmen, das Theaterhaus bittet darum, sich vor einem Vorstellungsbesuch bei der entsprechenden Jenaer Verordnung über die aktuellen Regelungen zu informieren. Der Vorverkauf läuft nach wie vor über die Tourist-Information Jena, Restkarten verkauft die Abendkasse.

Als Testnachweise werden entweder Zertifikate aus einem Testzentrum oder eine Bescheinigung der durchgeführten Test durch den Arbeitgeber (beides maximal 24 Stunden) akzeptiert. Zusätzlich bietet das Theaterhaus von 19 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit, auf der Unterbühne eine kontrollierte Testung mit einem selbst mitgebrachten Schnelltest durchzuführen.

