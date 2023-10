Immatrikulation an der Universität Jena ausverkauft: Trotzdem hingehen!

Jena. Dass alle Tickets weg sind heißt noch lange nicht, dass im Volkshaus alle Plätze belegt sind.

Jedes Jahr das gleiche Dilemma: Für die Immatrikulationsfeier der Friedrich-Schiller-Universität im Volkshaus gibt es weit im Voraus keine Karten mehr. Das liegt nicht nur am gebotenen Programm und dem Festvortrag, den diesmal Literaturwissenschaftler Dirk von Petersdorff hält.

Die Karten werden kostenlos abgegeben und mancher Neustudent sichert sich mehr Karten, als er am Ende benötigt. Deshalb erhalten Interessenten, die zum Beispiel im Uni-Shop am Ernst-Abbe-Platz nach Tickets fragen, den Tipp, dennoch hinzugehen. Nicht genutzte Plätze werden für vor dem Gebäude wartende Menschen freigeben.

Wenn es mit dem Einlass nicht mehr klappt, können Gäste immer noch zum Carl-Zeiß-Platz 3 gehen, dort wird die Festveranstaltung als Livestream in den Hörsaal 1 übertragen. Die gesamte Aufzeichnung der Feierlichen Immatrikulation ist später auch auf dem Youtube-Kanal der Universität abrufbar.

Damit alle an der Veranstaltung teilnehmen können, wird traditionell am Nachmittag der „Dies Academicus“ ausgerufen. Somit finden am Freitag von 13 bis 16 Uhr keine Lehrveranstaltungen an der Uni statt.

Mit etwa 2.400 Studenten im ersten Hochschulsemester – also jungen Menschen, die erstmals ein Studium aufgenommen haben – ist die Uni diese Woche in den Vorlesungsbetrieb des Wintersemesters 2023/24 gestartet. Diese Zahl ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert.