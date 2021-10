Impfen in Jena ohne Anmeldung

Jena/Saale-Holzland. Sieben-Tage-Inzidenz: Werte in Stadt Jena und Kreis liegen bei 199,6 und 360

Rauf und runter, die Achterbahnfahrt bei den Coronafallzahlen hält an. So meldet das Robert-Koch-Institut für Jena eine Sieben-Tage-Inzidenz, die seit neun Tagen wieder gesunken ist: Der Wert liegt jetzt bei 199,6.

Bei einer Hospitalisierung von 7,2 gilt für Jena noch die Warnstufe 2. Die ITS-Belegung liegt bei 11,20 Prozent. Bei den kreisfreien Städten greift bislang nur in Gera die Warnstufe 3. Rathaussprecher Kristian Philler betonte am Sonntag, dass die meisten Menschen sich seiner Einschätzung nach innerhalb der Familie anstecken würden. Genauere Zahlen könne das Presseamt erst am Montag liefern. Die Zahl der stationären Corona-Patienten am Universitätsklinikum Jena liege insgesamt bei 19, sechs davon würden auf der Intensivstation behandelt werden, sagt die Sprecherin Annett Lott. Am Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreise 37 Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 5653 gestiegen, der Inzidenzwert auf 360. Am Freitag meldete das Landratsamt 41 neue Fälle.

Auch in der kommenden Woche können sich Interessierte in Jena ohne vorheriger Terminvereinbarung impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. .

Lobeda (Ziegesarstraße 19, im Hochhaus gegenüber der Bärenapotheke):

Dienstag 16 bis 19 Uhr

Mittwoch 10 bis 13 Uhr

Donnerstag 10 bis 13, 16 bis 19 Uhr

Freitag 10 bis 13, 16 bis 19 Uhr

Samstag 7.30 bis 13.30 Uhr

Jena Volksbad (Knebelstraße):

Dienstag 9 bis 11 Uhr

Mittwoch 9 bis 11, 17 bis 19 Uhr

Donnerstag 9 bis 11, 17 bis 19 Uhr

Freitag 9 bis 11 Uhr

Samstag 7.30 bis 13.30 Uhr

Für Auffrischungsimpfungen wird gebeten, eine vorherige Terminvereinbarung über das Impfportal www.impfen-thueringen.de zu vereinbaren