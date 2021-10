In Bäcker eingebrochen - In Wagnergasse randaliert - Kradfahrer verletzt

Einbruch in Bäckerei

Sonntagabend verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zu einer Bäckerei in Crossen an der Elster. Gewaltsam hebelte der Täter die Eingangstür. Dann wurde die Kasse aufgehebelt und ein dreistelliger Bargeldbetrag entnommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aufgefahren und verletzt

Ein Auffahrunfall ereignete sich Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bobeck. Wegen einer Erntemaschine, welche gerade von einem Feld kam und auf die Landstraße auffuhr, musste der Fahrer eines Transporters halten. Der 51-jährige Kradfahrer dahinter übersah dies und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Kradfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad musste geborgen werden.

In Wagnergasse randaliert

Anscheinend überschüssige Energie hatte eine Personengruppe am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Jenar Wagnergasse. Diese ließen sie an einem aufgestellten Blumenkasten aus, sodass dieser beschädigt wurde. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor.

