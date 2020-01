Jena. Bewohner eines Eigenheims in Jena-Cospeda fühlten sich in der Silvesternacht vom Feuerwerk einer anderen Familie beschossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachbarn fühlen sich an Silvester bedroht – Haus von Feuerwerksbatterie beschädigt

So etwas habe sie noch nicht erlebt, erzählt Viola Göttlicher. „Das war der blanke Horror“, umreißt sie ihre Erlebnis, das sie in der Silvesternacht hatte. Sie habe sich in ihrem Zuhause nahezu eingesperrt gefühlt: „Ich konnte nicht heraustreten, weil unser Haus von Feuerwerk geradezu beschossen wurde. Es war so gegen 23 Uhr, als plötzlich auf unserem Platz auf dem Wendehammer am Rosenweg zahlreiche Feuerwerksbatterien gezündet wurden. Und die Geschosse kamen alle direkt auf unser Haus zu.“

Gegenüber auf dem Platz habe eine Anliegerfamilie ihr Silvester-Feuerwerk gezündet. Wahrscheinlich war die Windrichtung ungünstig, so dass die Leuchtgeschosse alle in Richtung des Eigenheims von Familie Göttlicher flogen. Nach etwa 15 Minuten sei wieder Ruhe gewesen. Am anderen Morgen, so Frau Göttlicher, habe ihr Mann bei der Familie vorgesprochen. Doch es habe leider keine Entschuldigung gebeben. „Dabei haben wir echt Angst gehabt – um uns und unser Haus, das gerade eine frische weiße Fassade erhalten hatte. Am anderen Tag haben wir dann auch Spuren des Feuerwerks gefunden: Reste auf dem Dach des Wintergartens und rötliche Flecken auf dem frisch gepflasterten Weg unseres Grundstück.“ Es sei das erste Mal, dass in dem ansonsten ruhigen Wohngebiet in Cospeda so etwas passiert sei. An dem Wendehammer des Rosenwegs habe in den vergangenen Jahren niemand Feuerwerk gezündet. Allerdings gebe es eine neu hinzugezogene Familie, erzählt die Frau, die als Horterzieherin tätig ist. Sie habe ja nichts gegen Feuerwerk. Aber gegenseitige Rücksichtnahme sollte doch auch Silvester eingehalten werden, meint Viola Göttlicher. Um gegenseitiges Verständnis bittet auch Cospedas Ortsteilbürgermeister Lutz Arnold. Er will dort nun ein vermittelndes Gespräch führen.