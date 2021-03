In Jena brannte ein Mülleimer.

Jena Feuerwehr wird in Jena zu Brand gerufen, den Zeuge zwischenzeitlich schon löcht

In Jena brennt Mülleimer

In die Löbderstraße Ecke Nonnenplan in Jena musste die Feuerwehr am Donnerstagmittag ausrücken. Grund war ein brennender Mülleimer.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, war der Brand allerdings schon durch einen Zeugen gelöscht worden. Durch das Feuer ist der Plastikeinsatz geschmolzen, allerdings ist der Stahlmülleiner weiterhin nutzbar.

Der Grund für den Brandausbruch ist bislang nicht bekannt.