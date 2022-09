In Jena ein offenes Ohr für Suizidgedanken

Jena. Dem Selbsttöten vorbeugen. Telefonseelsorge lädt zu besonderem Benefizkonzert mit Gospelchor in Jena

Suizid-Prävention? Hat das nicht den Anklang von Vergeblichkeit, wenn man an die etwa 10.000 Menschen denkt, die sich in Deutschland jährlich selbst töten? Ist die Vorbeugung eher Fischen im Trüben? Offenbar nicht. Der morgige Freitag ist Welttag der Suizid-Prävention. Und es hat einen guten Grund, dass der Gospelchor „black feet white voices“ an diesem Tag ab 19.30 Uhr in der Friedenskirche ein Benefizkonzert gibt: Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden gebeten. Sie kommen der Telefonseelsorge Ostthüringen zugute.

Es ist jemand da

Deren Leiterin Christiane Sachse sagt zum Thema Selbsttötung: „Jeder kennt dazu eine Geschichte. Und es herrscht viel Sprachlosigkeit.“ Man müsse aber darüber reden, auch mit Menschen, die Suizidgedanken haben. Das Gespräch am Seelsorge-Telefon eröffne die Chance, „erst einmal zu zeigen, es ist jemand da, der sich nicht scheut, Empathie aufzubringen“. Mitunter entstehe dann zwischen diesen Gesprächspartnern eine „kleine Beziehung“, die „die Tür öffnet für die nächste Chance“ – für Wege, die aus der Suizidgedanken-Spirale herausführen.

Und nach dem Telefonat?

„Unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben keine Angst vor solchen Gesprächen; sie sind geschult“, sagt Christiane Sachse. Häufig sei die Suizid-Absicht das Symptom einer psychischen Erkrankung, für die es wiederum gute Prognose der Heilung gebe. Gewiss, für die Leute aus dem Seelsorge-Team seien solche Gespräche oft besonders verzwickt. „Wir wissen ja nicht, was nach dem Telefonat tatsächlich passiert.“

Hilfreich für ihr Team, so schätzt Christiane Sachse ein, sei die Kooperation mit dem „Netzwerk Suizid-Prävention“, dem mehrere Kliniken des Freistaats angehören. Auch das Universitätsklinikum Jena ist Mitglied. Und so veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Suchtprävention vom 23. bis zum 25. September in Jena eine Tagung.

Weniger Gelegenheiten

Zum Beispiel sei in einer Studie des Netzwerks dargelegt, dass die Entschärfung von Hotspots, von Orten sinnreich ist, die oft Ausgangspunkt von Selbsttötungen waren, berichtet Christiane Sachse. Etwa die Installation von Zäunen auf hohen Gebäuden folge der wichtigen Überlegung, „dass es nicht so viele Gelegenheiten gibt“.

Zweifellos stehe eine hohe Dunkelziffer hinter den Suizidtoten, betroffen seien in der Mehrzahl ältere Menschen und vorwiegend Männer. Christiane Sache sieht aber auch „die Schwierigkeit, dass es für Angehörige wenig Angebote gibt, wo sie über ihre Trauer sprechen können“.

Luft nach oben

Eine „sehr positive Entwicklung“ sieht Christiane Sache bei der Zahl der Telefonseelsorge-Mitstreiterinnen und -Mitstreiter: 58 gegenüber 50 im Vorjahr; zu zwei Dritteln besteht das Team aus Frauen. „Luft nach oben ist natürlich immer.“

Dabei hat sich nach Christiane Sachses Angaben die jährliche Zahl der Anrufe auf etwa 6000 und somit um ein Drittel gegenüber den Jahren 2020 und 2021 erhöht. Unter den meistangeschnittenen Themen sei die Einsamkeit nach wie vor der Spitzenreiter. „Das ist noch mal angestiegen.“ Vermehrt habe sich auch der Gesprächsbedarf bei Ängsten, bei depressiven Verstimmungen. Wie man es zu bewerten hat, dass die zuletzt jährlich 69 Anrufe mit Suizidgedanken keine Steigerung darstellen? Die Frage gehört wohl zu den schwer beantwortbaren.

Telefonseelsorge ist zu erreichen unter 0800110111 oder 08001110222. Spenden sind möglich: Spendenkonto der DO Diakonie Ostthüringen gGmbH, Verwendungszweck:TelefonSeelsorge, IBAN: DE39 5206 0410 0008 0300 30BIC: GENODEF1EK1, Evangelische Bank eG