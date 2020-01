In Jena entsteht museale Weltneuheit

In Jena entsteht museale Weltneuheit

Museumsfreunde müssen sich noch bis Mitte des Jahres 2023 gedulden. Dann öffnet das Deutsche Optische Museum als eines der modernsten Museen Deutschlands, wie Direktor Timo Mappes verspricht. Hinter den Mauern des um 1923/24 gebauten Hauses vollzieht sich aber schon jetzt Bahnbrechendes. Dazu gehört vor allem die Digitalisierung aller Exponate, die später im neuen Museum unter anderem in interaktiven Mitmach-Stationen eingesetzt werden können.

Direktor Timo Mappes erklärt seinen Gästen im historischen Hörsaal den Fortgang des Neuaufbaus vom Museum. Foto: Michael Groß

Dafür wurden jetzt die Exponate – insgesamt gibt es 20.000 Objekte, allein 1200 Mikroskope und 1500 Guckkastenbilder – neu inventarisiert und mit Code-Zettelchen versehen. Dann kommen sie auf einen Prüftisch, wo alles genau kontrolliert und verglichen wird mit den Dokumenten des Museums, die dazu etwas aussagen. So wird vermerkt, wo es Schäden oder auch noch nicht erfasste Eigenheiten gibt. Anschließend geht für die Exponate ins Nachbarzimmer wo ein Foto-Studio eingerichtet worden ist. Unter optimalen Lichtbedingungen werden die Objekte hier fotografiert – 24 mal jedes Stück.

Dabei schaute gestern ein Gast aus der Politik Robert Niemz und Franziska Trögel über die Schultern – Thüringens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Auch die gerade erst begonnene Provenienzforschung des Museums besuchte er. Dort haben sich Anika Michalski und Serena Zanaboni an die Aufgabe gemacht, 500 Akten zu rund 1000 Objekten zu untersuchen, um Klarheit über ihren Erwerb aus der Zeit von 1933 bis 1945 zu gewinnen und eventuell nötige Rückführungen einzuleiten.

Tiefensees Kommen hatte einen besonderen Grund: Er überbrachte 1,237 Millionen Euro an Tourismus-Fördergeldern für Planungsleistungen zur Neugestaltung des Museums, für die eine Gesamtsumme von 30 Millionen Euro veranschlagt ist. Das Land Thüringen hat laut Minister dafür 8,6 Millionen Euro zugesagt, so dass weitere Finanzspritzen folgen werden.

Anfangs hatte Tiefensee nicht so recht daran geglaubt, dass in dem alten Gebäude ein modernes Museum entstehen könne – viel zu kleine Räume und zu viel Aufwand. Ein Neubau auf der grüne Wiese habe er damals für sinnvoller gehalten. Doch inzwischen sei er guter Dinge, dass das Team im Deutschen Optischen Museum im traditionsreichen Haus gute Ideen umsetze und Thüringen künftig Wissenschaftlern, Schülern, interessierten Bürgern und Touristen eine museale Weltneuheit präsentieren könne. Empfänger der Fördermittel ist die Stiftung Deutsches Optisches Museum D.O.M., gebildet von Carl-Zeiß- und Ernst-Abbe-Stiftung sowie dem Zeiss-Konzern, der Stadt Jena und der Universität Jena.

Die Umgestaltung des Museums beinhaltet auch eine Erweiterung. So entsteht zwischen Museum und Volkshaus ein Zwischengebäude. Hier soll künftig der Haupteingang zum Museum sein. So könne die barrierefreie Erreichbarkeit des gesamten Museums gesichert werden, heißt es. In dem Zwischentrakt entstehen Museumsräume, aber auch ein Probensaal der Philharmonie.