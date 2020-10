Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Jena hat sich am Freitag um vier auf 27 erhöht.

Jena. Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Jena hat sich am 9. Oktober um vier auf 27 erhöht

In Jena fünf neue Corona-Fälle

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Jena hat sich am Freitag um vier auf 27 erhöht. Der Fachdienst Gesundheit meldete am Abend fünf Neuinfektionen mit positivem Labornachweis und eine Person, die wieder genesen ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Von den fünf neuen Fällen stehen vier im Zusammenhang mit bereits gemeldeten Coronafällen, heißt es von der Stadtverwaltung. Eine Person hat sich anderweitig infiziert. Drei Personen sind in fortgeschrittenem Alter. Weiterhin steht in der Statistik, dass es einen Jenaer gibt, der in der Klinik behandelt wird. Es handelt sich dabei nicht um einen schweren Corona-Fall.

Weitere Informationen zur Corona-Situation in Jena gibt es auf der städtischen Internetseite: https://gesundheit.jena.de/de/coronavirus